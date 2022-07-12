В Краснодаре в запертом гараже нашли мёртвого мужчину. Подозреваемый прятался там же

12 июля пресс-служба УМВД по Краснодару сообщила, что полицейские поймали подозреваемого на месте убийства, в гаражном кооперативе

В дежурную часть полиции в Карасунском округе Краснодара поступил звонок об убийстве в гаражно-строительном кооперативе. На месте происшествия два следователя обнаружили следы крови. Они вели в один из гаражей. Дверь была заперта изнутри. Чтобы проникнуть туда, пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые взломали двери. В гараже следователи нашли тело 49-летнего мужчины.

По информации пресс-службы УМВД по Краснодару, следователи предположили, что убийца всё ещё находится на месте преступления. Они нашли его на втором этаже гаража. Мужчина оказал сопротивление, но убежать не смог. Полицейские передали подозреваемого в отдел полиции. Сейчас 48-летнему краснодарцу уже предъявили обвинение в убийстве человека.

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