Кубань заняла второе место по числу преступлений среди регионов РФ — Генпрокуратура

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

За 5 месяцев 2022 года Краснодарский край занял второе место среди регионов России по уровню преступности

Генпрокуратура РФ опубликовала данные по числу зарегистрированных преступлений в регионах РФ с января по май 2022 года. В этом антирейтинге Краснодарский край занял второе место.

  • © Скриншот с портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ
    © Скриншот с портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ

Больше всего зарегистрировано преступлений в Москве — 59 тыс. 427. На Кубани это число составляет 32 тыс. 559, а на третьем месте Московская область — 31 тыс. 614. В Адыгее за первые пять месяцев 2022 года зафиксировали 1 тыс. 991 преступлений. Меньше всего нарушали закон РФ в Ненецком автономном округе. Там всего 307 преступлений.

Всего за январь-май 2022 года в России зарегистрировали 822 тыс. преступлений. Это на 2,8 % меньше, чем за такой же период в 2021 году. 

Как писали Юга.ру, в 2021 году Кубань стала вторым регионом в стране по числу полученных взяток. С января по май в крае зарегистрировали 236 преступлений по ст. 290 УК РФ. 

Безопасность Прокуратура Рейтинги

Новости

«Какая разница, что говорит этот парень в клетке». Андрей Пивоваров произнёс последнее слово в краснодарском суде 
В храме Анапы прихожане собрали пожертвование на тепловизоры для участников спецоперации
«Жители не должны страдать от наших решений». Мэр Краснодара прокомментировал работу насосов, откачивающих воду на ул. Московской
В Анапу из аэропорта Сочи начнет ходить «Ласточка»
Из Сочи будет ходить круизный лайнер в Турцию
Кубань заняла второе место по числу преступлений среди регионов РФ — Генпрокуратура

Лента новостей

Криптография, шахматы и настольный теннис
Вчера, 17:02
Криптография, шахматы и настольный теннис
Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
Как открыть свою «Пятёрочку»
Вчера, 15:45
Как открыть свою «Пятёрочку»
Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
8 июля, 14:55
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте Краснодара

Реклама на сайте