Кубань заняла второе место по числу преступлений среди регионов РФ — Генпрокуратура

Генпрокуратура РФ опубликовала данные по числу зарегистрированных преступлений в регионах РФ с января по май 2022 года. В этом антирейтинге Краснодарский край занял второе место.

Больше всего зарегистрировано преступлений в Москве — 59 тыс. 427. На Кубани это число составляет 32 тыс. 559, а на третьем месте Московская область — 31 тыс. 614. В Адыгее за первые пять месяцев 2022 года зафиксировали 1 тыс. 991 преступлений. Меньше всего нарушали закон РФ в Ненецком автономном округе. Там всего 307 преступлений.

Всего за январь-май 2022 года в России зарегистрировали 822 тыс. преступлений. Это на 2,8 % меньше, чем за такой же период в 2021 году.

Как писали Юга.ру, в 2021 году Кубань стала вторым регионом в стране по числу полученных взяток. С января по май в крае зарегистрировали 236 преступлений по ст. 290 УК РФ.