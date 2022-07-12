Глава Адыгеи побывал на строительстве многофункционального парка «Ромекс-Теучежский»

В рамках рабочей поездки в Теучежский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на строительстве многофункционального парка «Ромекс-Теучежский»

На Петербургском международном экономическом форуме Мурат Кумпилов и президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко подписали соглашение о строительстве логистического комплекса на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский».

За 6,2 млрд рублей на территории парка возведут универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров для сдачи в аренду в полном объёме крупной торговой сети — интернет-магазину OZON. Ввод комплекса в эксплуатацию запланировали на 2023 год. Общая площадь объекта — почти 108 тыс. кв. метров. Арендатор OZON дополнительно вложит в проект 2,2 млрд. рублей и создаст до 2 тыс. рабочих мест.

Читайте также: На Петербургском форуме обсудили развитие социальной инфраструктуры в Адыгее

Чтобы ознакомиться с ходом строительства многофункционального парка «Ромекс-Теучежский», в Теучежский район прибыли глава Адыгеи Мурат Кумпилов, главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по республике Адыгея Сергей Дрокин и глава Теучежского района Азамат Хачмамук.

© Фото Алексея Гусева

Алексей Прокопенко проинформировал руководителя региона об этапах строительства: работы ведутся согласно графику, сейчас на объекте прокладывают инженерные сети, уже установлены фундаменты основных зданий 1 и 2 очереди объекта, идут работы по конструктиву здания, монтажу колонн, стеновых панелей, кровли. Инвестор освоил уже более 2 млрд рублей.

© Фото Алексея Гусева

Читайте также: Глава Адыгеи побывал на уборке урожая в Теучежском районе

«Успешная реализация данного инвестпроекта обеспечит региону новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет, придаст стимул смежным отраслям экономики. ГК «Ромекс» уже зарекомендовала себя как надёжный партнёр, который даже в сложное для бизнеса время исполняет взятые на себя обязательства. С учётом значимости проекта мы оказываем инвестору всестороннее содействие в решении административных и инфраструктурных вопросов, получении мер господдержки, сопровождаем инвестпроект на всех этапах», — отметил Мурат Кумпилов.