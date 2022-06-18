OZON построит в Адыгее логистический комплекс за 6,2 миллиарда рублей

Кабмин Адыгеи и «Озон Адыгея» в рамках ПМЭФ-2022 подписали соглашение о строительстве универсального склада

На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о строительстве в городе Адыгейск универсального склада компании OZON.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко подписали документ, согласно которому на территории многофункционального парка «Ромекс-Теучежский» появится логистический комплекс площадью 107 тыс. кв. м.

Объем инвестиций в строительство составит 6,2 млрд руб. Дополнительно арендатором OZON будет вложено 2,2 млрд рублей и создано до 2 тысяч рабочих мест. Строительство планируют закончить уже во втором полугодии 2023 года — столь короткие сроки возможны благодаря тому, что площадка «Ромекс-Теучежский» уже полностью оснащена всей необходимой инфраструктурой.

«Важно, что в это непростое для бизнеса время инвестор сохраняет свои намерения. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с такими надежными инвесторами, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона», отметил глава Адыгеи.

Ранее в рамках ПМЭФ-2022 Мурат Кумпилов принял участие в обсуждении программы по развитию социальной инфраструктуры в Адыгее.