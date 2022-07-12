На сайте IKEA появилась онлайн-очередь на распродажу

Напомним, 5 июля в России началась онлайн-распродажа IKEA. Она должна продлиться несколько недель, точные сроки неизвестны. Распродажу приостановили в первый же день из-за технических проблем. Покупатели не могли зайти в личные кабинеты и добавлять товары в корзины.

На следующий день магазин предложил оформлять заявки на покупку. Для этого нужно было заполнить специальную форму, после чего сотрудники магазина перезванивали и уточняли детали заказа. Но и эта функция долго не проработала.

Теперь магазин решил организовать распродажу с помощью онлайн-очереди. Теперь при переходе на главную страницу сайта магазина появляется объявление с таким текстом:

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на сайт IKEA для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди».

Отметим, купить товары на распродаже получится, только если магазин находится в вашем городе. Забрать покупки можно самовывозом или через пункты выдачи Ozon.