На сайте IKEA появилась онлайн-очередь на распродажу

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру
    © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

Из-за технических неполадок IKEА запустила онлайн-очередь для распродажи

Напомним, 5 июля в России началась онлайн-распродажа IKEA. Она должна продлиться несколько недель, точные сроки неизвестны. Распродажу приостановили в первый же день из-за технических проблем. Покупатели не могли зайти в личные кабинеты и добавлять товары в корзины.

На следующий день магазин предложил оформлять заявки на покупку. Для этого нужно было заполнить специальную форму, после чего сотрудники магазина перезванивали и уточняли детали заказа. Но и эта функция долго не проработала.

Теперь магазин решил организовать распродажу с помощью онлайн-очереди. Теперь при переходе на главную страницу сайта магазина появляется объявление с таким текстом:

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на сайт IKEA для совершения покупки, как только это будет возможно.  Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа. Пожалуйста, не обновляйте эту страницу, чтобы система не переносила вас в конец очереди».

Отметим, купить товары на распродаже получится, только если магазин находится в вашем городе. Забрать покупки можно самовывозом или через пункты выдачи Ozon.

ИКЕА Торговля

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