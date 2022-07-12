В Адыгее устраняют последствия ливня с градом. Стихия повредила линии электропередач, кровли домов и деревья в Майкопском районе

В Адыгее обсудили мероприятия по устранению последствий града и ливня с грозой 10 июля в Майкопском районе

Вечером 10 июля Майкоп и в ряде населённых пунктов Майкопского района был сильный ветер, град и ливень с грозой. По информации Адыгейского ЦГМС, 10 июля с 19:30 до 19:50 в Майкопе выпал крупный град диаметром до 20 мм, который сопровождался ливнем с грозой и шквалистым ветром до 21 м/с. За 20 минут на территории городского округа выпало 26,3 мм осадков. В результате стихия повредила линии электропередач, кровли домов, произошли подтопления территорий и повал деревьев.

Как доложил начальник ГУ МЧС по Адыгее Станислав Илющенко, в Майкопе и Майкопском районе действует режим повышенной готовности. Мобилизованы все ресурсы республиканских и муниципальных органов власти, которые совместно с ГУ МЧС работают в усиленном режиме.

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Спасатели оперативно устраняли последствия стихии — откачивали воду с низменных участков и придомовых территорий, восстанавливали электроснабжение и спиливали поваленные ветром деревья.

В муниципалитетах сформировали оперативные группы по обследованию крыш жилых домов. Они установили, что от града пострадали кровли 118 домов в Майкопе и 12 — в Майкопском районе. При этом в муниципалитетах продолжают принимать заявки от населения.

Из объектов здравоохранения постарадало родильное отделение Майкопской городской больницы. Там дождевая вода под воздействием бокового ветра попала в ряд помещений. Мурат Кумпилов поручил провести необходимые работы, чтобы исключить подобное в будущем.

Основные работы по ремонту линий электропередач в республике провели 11 июля. Вместе с тем без света остаётся ряд домовладений. Как доложил и.о. главы Майкопского района Сергей Жинжаров, полностью отключенных населённых пунктов в районе нет. Продолжается работа по 30 заявкам от населения по точечным отключениям электроэнергии.

По информации мэра Майкопа Геннадия Митрофанова, в столице в стихия частично нарушила электроснабжение центральной и юго-восточной частей города. Без электроснабжения находились 900 частных домовладений и 20 многоквартирных домов. 11 июля в микрорайонах города восстановили энергоснабжение. 12 июля продолжили работу по 380 заявкам потребителей, спилили деревья по 58 адресам, расчистили около 100 ливневых решёток, восстановили работоспособность четырех отключенных светофоров из 11.

Мурат Кумпилов поручил предусмотреть ремонт ливневой канализации при проектировании реконструкции дороги по улице Хакурате, особенно в низменной части микрорайона возле Кужорского переезда.

«До конца дня все работы по восстановлению электроснабжения должны быть завершены. Во всех домах должен быть свет, а также восстановлено уличное освещение. Отработайте каждую заявку, при необходимости привлекайте дополнительные силы и средства», — поставил задачу Мурат Кумпилов.

Отдельные поручения касались поддержки сельхозпроизводителей. Как доложил министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов, от стихии пострадало тепличное хозяйство в поселке Совхозный, повреждено около 2 тыс. кв. метров теплиц. Благодаря тому, что предприятие АПК было застраховано, восстановительные работы проведут за счет страховки через «Россельхозбанк». Также повреждены 30 га посевов подсолнечника и 53 га яблоневых садов.

Глава Адыгеи поручил главам муниципалитетов и минсельхозу РА с выездом на места обследовать поврежденные объекты, оказать действенную помощь пострадавшим, а также усилить взаимодействие с противоградовой службой, заранее информировать сельхозпроизводителей и оперативно оповещать население об угрозе неблагоприятных погодных явлений.

Мурат Кумпилов напомнил, что органы власти республики на прошлой неделе выносили на рассмотрение сенаторов в рамках Дней республики в Совете Федерации вопрос объединения сил противоградовой службы. В настоящее время в Адыгее только 25% сельхозугодий обеспечены противоградовой защитой. Поэтому необходимо увеличить количество пунктов воздействия и объединить полномочия противоградовой службы, действующей на территории Адыгеи и Краснодарского края, и передать их на федеральный уровень.