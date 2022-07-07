В Совете Федерации проходят Дни Республики Адыгея

С 6 по 8 июля в Совете Федерации Федерального Собрания РФ пройдут Дни Республики Адыгея, приуроченные к 100-летию ее государственности

В 2022 году Адыгея отмечает 100 лет государственности республики. К этому событию в Совете Федерации приурочили Дни республики Адыгея — расширенные заседания комитетов Совета Федерации (СФ), на которых обсудят актуальные вопросы социально-экономического развития республики. В мероприятиях участвуют глава Адыгеи Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, члены Кабмина и депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи.

На заседании Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам рассмотрели вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов РФ на примере Адыгеи. За пять лет доходы консолидированного бюджета республики увеличились в 2,1 раза, а собственные доходы республиканского бюджета — в 1,5 раза. Дотационность снизилась до 15%. У республики низкая долговая нагрузка: госдолг уменьшился на 22% и сейчас составляет 21% от собственных доходов. Адыгея занимает 3 место в стране по уровню открытости бюджетных данных и входит в число регионов с высоким качеством управления региональными финансами.

Накануне на заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера обсудили актуальные проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры Адыгеи. С докладом на эту тему выступил министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Валерий Картамышев.

Заседание Комитета СФ по экономической политике посвещено теме «Создание современной инфраструктуры: основа экономического развития территории Республики Адыгея». Для развития Адыгея использует предоставленные федеральным центром инструменты, один из которых — индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Адыгея в 2020-2024 годах. С докладом по этому вопросу выступит министр экономического развития и торговли республики Заур Шеуджен.

Тема заседания по аграрно-продовольственной политике и природопользованию — развитие АПК Адыгеи. Министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов в своем докладе рассказал о развитии рисоводства и задачах в этом направлении. Отдельно обсудили вопросы противоградовой защиты от ЧС природного характера.

Развитие социальной инфраструктуры и создание современной системы в сфере культуры и образования в республике поднимали на заседаниях Комитета СФ по соцполитике и Комитета СФ по науке, образованию и культуре на тему «О Республике Адыгея».