На обустройство соцобъектов Краснодара в 2022 году по инициативе депутатов ЗСК и гордумы выделят 209,7 млн рублей

12 июля председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел собрание по вопросам развития Краснодара

В работе приняли участие мэр кубанской столицы Андрей Алексеенко, председатель гордумы Вера Галушко и заместители главы городской администрации.

Юрий Бурлачко напомнил, что это заседание стало уже пятым в шестом созыве. Первое состоялось в феврале 2018 года. За это время сложилась трехуровневая система взаимодействия депутатов госдумы, ЗСК и гордумы, что позволило оперативнее решать вопросы горожан.

Юрий Бурлачко о строительстве соцобъектов и проблемах, связанных с быстрым приростом населения города

«Вместе с депутатами гордумы определяется перечень городских объектов, которым в первую очередь нужна дополнительная помощь. Это школы, детские сады, скверы, объекты культуры и спортивные сооружения. В 2020 году на эти цели было выделено немногим более 100 млн рублей, в 2021 году — 135 млн рублей. Это средства краевого и местного бюджетов. Они были направлены на обустройство 362 социально значимых объектов. В текущем году обустроить предстоит 206 объектов, на которые предусмотрено 209,7 млн рублей », — отметил Юрий Бурлачко.

Руководитель регионального парламента обратил внимание на стремительное развитие города, в котором появляются новые соцобъекты, благоустраиваются территории. За последние 10 лет Краснодар вырос в два раза.

Вместе с тем Юрий Бурлачко отметил и проблемы, связанные с динамичным развитием городского округа. В их числе — нехватка мест в детских садах и новых школ, изношенность инженерной инфраструктуры и ряд других вопросов, которые нужно решить.

«У города есть все возможности, чтобы придать большую динамику тем действиям, которые реализуются на сегодняшний день. Речь идет об особом внимании органов исполнительной власти и непосредственно главы края. Благодаря этому, а также поддержке со стороны ЗСК с 2018 года удалось сделать многое», — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Андрей Алексеенко о дефиците мест в детсадах и транспортной проблеме

Говоря о поставленных перед городской администрацией задачах, Андрей Алексеенко отметил, что для решения проблемы дефицита мест в детских садах необходимо вводить не менее 5 тыс. мест ежегодно. При этом за последние три года ввели в эксплуатацию 15 школ на 14 тыс. мест и 15 детсадов почти на 3,5 тыс. мест. В этом году сдали четыре школы на более чем 5,2 тыс. мест. Они примут учеников уже 1 сентября.

Темпы социального строительства, по заверению мэра, наращиваются — в городе одновременно возводят 26 детских садов на 6 тыс. 630 мест, 12 школ на 15 тыс. 450 мест. Параллельно проектируют новые объекты — 41 детсад и 26 школ.

Всего в Краснодаре строят 41 социальный объект.

Исключить острую транспортную проблему, по словам мэра, возможно комплексными решениями — развитием общественного транспорта, строительством новых трамвайных линий, организацией перехватывающих парковок на въездах в город.

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В заключении Андрей Алексеенко отметил эффективное взаимодействие с региональным парламентом и выразил надежду на то, что совместная деятельность на благо краевой столицы и ее жителей продолжится.

Вера Галушко о новой программе по развитию Краснодара

Вера Галушко рассказала о результативности работы муниципальных депутатов с краевыми коллегами. Председатель гордумы подробно остановилась на реализации программы исполнения наказов избирателей. Она позволяет адресно и качественно решать многие вопросы местного значения.

Вера Галушко также предложила реализовать новую программу по развитию краевой столицы взамен ранее действовавшей «Краснодару — столичный облик». Юрий Бурлачко поддержал эту инициативу и порекомендовал наполнить новую программу созданием типовых спортивных объектов на внутридомовых территориях и их благоустройством.

По итогам обсуждения приняли резолюцию, в которой изложен анализ текущей ситуации, отражены проблемы и даны рекомендации по совершенствованию проводимой работы. Документ ляжет в основу нового постановления ЗСК, которое обобщит результаты пятилетней работы по развитию кубанской столицы.

«Мы примем постановление, направленное на сохранение той динамики, которая имеется сейчас», — резюмировал Юрий Бурлачко.