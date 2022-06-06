В Украине погиб военный из Гулькевичского района

Краснодарский край

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  • © Скринщот сайта администрации Гулькевичского района, gulkevichi.com/
    © Скринщот сайта администрации Гулькевичского района, gulkevichi.com/

В Гулькевичском районе посмертно наградили орденом мужества лейтенанта Олега Скворцова

В пресс-службе администрации Гулькевичского района сообщили, что во время спецоперации в Украине погиб 24-летний лейтенант Олег Скворцов. Дату гибели не уточнили.

Лейтенант закончил Московское высшее общевойсковое командное училище, а затем стал командиром мотострелкового взвода. 3 июня его родителям вручили орден Мужества, посмертно присвоенный сыну.

После награждения мать погибшего военного сказала, что он отдал жизнь ради будущего:

«Только вместе с сыном погибли и мои внуки. У нас осталась о сыне светлая память. Жаль, что не все понимают, что нужно ценить и беречь мир».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на стене многоэтажного домая появится портрет Андрея Бурлакова. Он был заместителем начальника штаба по разведке и погиб в Украине в марте. 

Гулькевичский район смерть Украина

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