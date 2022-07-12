В Геленджике мужчина в инвалидном кресле устроил одиночный пикет из-за «Пушкинского дола»
В центре Геленджика вечером 11 июля прошел одиночный пикет из-за обмана дольщиков «Пушкинского дола»
Напомним, проект «Пушкинский дол» анонсировали в 2012 году, как пилотный в серии коттеджных поселков. Его должны были застраивать под Геленджиком на площади 40 га на землях лесного фонда.
Территория находилась в аренде у предпринимателей , которые заключали договоры уступки права аренды с гражданами. Так удалось продать 442 участка, которые впоследствии стали особо охраняемой лесопарковой зоной, где строительство запрещено. Теперь все, что там уже успели построить, должны снести.
Позже в правоохранительных органах завели уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подсудимой по делу проходит женщина. По версии следствия, она действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами.
С тех пор дольщики неоднократно пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. В 2017 году они собирались в Краснодаре, чтобы провести митинг в защиту свободы слова, после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт дольщиков. Но проблема так и не решилась.
11 июля в центре Геленджика мужчина в инвалидном кресле вышел на одиночный пикет. В его руках был плакат с текстом: «Долой бюрократизм и круговую поруку в органах власти. Решите вопрос с «Пушкинским долом».
На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, как к пикетчику подъехала машина полиции. Из нее вышли несколько сотрудников и подошли на разговор к мужчине. Затем он показал им свои документы. О чем они разговаривали, на видео не слышно.
Мужчину зовут Александр. В комментариях в соцсетях он написал, что в поселке у него участок и дом:
«Меня никто не вывозил, я по собственной инициативе приехал».
Как писали Юга.ру, ранее жители Геленджика выходили на митинг против нового генплана. Они считают, что новые правила позволят чиновникам и бизнесменам изымать жилье у граждан по своему усмотрению.