В Геленджике мужчина в инвалидном кресле устроил одиночный пикет из-за «Пушкинского дола»

Краснодарский край

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  • © Фото aleksnt, freepik.com
    © Фото aleksnt, freepik.com

В центре Геленджика вечером 11 июля прошел одиночный пикет из-за обмана дольщиков «Пушкинского дола»

Напомним, проект «Пушкинский дол» анонсировали в 2012 году, как пилотный в серии коттеджных поселков. Его должны были застраивать под Геленджиком на площади 40 га на землях лесного фонда. 

Территория находилась в аренде у предпринимателей , которые заключали договоры уступки права аренды с гражданами. Так удалось продать 442 участка, которые впоследствии стали особо охраняемой лесопарковой зоной, где строительство запрещено. Теперь все, что там уже успели построить, должны снести.

Позже в правоохранительных органах завели уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подсудимой по делу проходит женщина. По версии следствия, она действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами. 

С тех пор дольщики неоднократно пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. В 2017 году они собирались в Краснодаре, чтобы провести митинг в защиту свободы слова, после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт дольщиков. Но проблема так и не решилась.

11 июля в центре Геленджика мужчина в инвалидном кресле вышел на одиночный пикет. В его руках был плакат с текстом: «Долой бюрократизм и круговую поруку в органах власти. Решите вопрос с «Пушкинским долом».

На кадрах, которые опубликовали в соцсетях, видно, как к пикетчику подъехала машина полиции. Из нее вышли несколько сотрудников и подошли на разговор к мужчине. Затем он показал им свои документы. О чем они разговаривали, на видео не слышно.

Мужчину зовут Александр. В комментариях в соцсетях он написал, что в поселке у него участок и дом:

«Меня никто не вывозил, я по собственной инициативе приехал»

Как писали Юга.ру, ранее жители Геленджика выходили на митинг против нового генплана. Они считают, что новые правила позволят чиновникам и бизнесменам изымать жилье у граждан по своему усмотрению.

Геленджик Митинги Обманутые дольщики

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