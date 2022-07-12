В Геленджике мужчина в инвалидном кресле устроил одиночный пикет из-за «Пушкинского дола»

Напомним, проект «Пушкинский дол» анонсировали в 2012 году, как пилотный в серии коттеджных поселков. Его должны были застраивать под Геленджиком на площади 40 га на землях лесного фонда.

Территория находилась в аренде у предпринимателей , которые заключали договоры уступки права аренды с гражданами. Так удалось продать 442 участка, которые впоследствии стали особо охраняемой лесопарковой зоной, где строительство запрещено. Теперь все, что там уже успели построить, должны снести.

Позже в правоохранительных органах завели уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере). Подсудимой по делу проходит женщина. По версии следствия, она действовала по предварительному сговору с неустановленными лицами.

С тех пор дольщики неоднократно пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. В 2017 году они собирались в Краснодаре, чтобы провести митинг в защиту свободы слова, после того, как Роскомнадзор заблокировал сайт дольщиков. Но проблема так и не решилась.

11 июля в центре Геленджика мужчина в инвалидном кресле вышел на одиночный пикет. В его руках был плакат с текстом: «Долой бюрократизм и круговую поруку в органах власти. Решите вопрос с «Пушкинским долом».