В Сочи семья решила переночевать в русле реки и не смогла выбраться оттуда

Инцидент произошел 11 июля в Сочи. Около 7:35 спасателям позвонил мужчина и сказал, что он с женой и трехлетним ребенком застрял в русле реки. Семья отправилась на отдых, решила переночевать в палатке, но утром уровень воды сильно поднялся и они не смогли выбраться.

Спасатели сразу выехали на место. Там они натянули переправу и эвакуировали застрявших. Помощь врачей никому не понадобилась, рассказали в телеграме ЮРПСО МЧС.

Юга.ру неоднократно писали о подобных случаях. 1 июля в русле горной реки застряла женщина с ребенком. Они отправились порыбачить, но из-за подъема воды не смогли выбраться.