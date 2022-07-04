В Сочи спасли туристку с ребенком, которые застряли на островке в русле горной реки

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео с YouTube-канала «НТК Эфир»
    © Скриншот видео с YouTube-канала «НТК Эфир»

В Сочи спасатели помогли туристке с ребенком из Ульяновска, которые вечером 1 июля застряли на островке в русле горной реки

Они отправились порыбачить, но из-за резкого подъема уровня воды и сильного течения не смогли выйти на берег.

«К моменту приезда спасателей папа успел переправить сына в безопасное место, но так как уровень в реке поднимался очень быстро, вернувшись, подойти к супруге он уже не смог. При помощи страховочной веревки и спасательного круга женщину эвакуировали из русла реки на берег», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. 

Как писали Юга.ру, 4 июля прекратили активные поиски четырёх человек (взрослого и троих детей), которых 24 июня в посёлке Зубова щель унесло в море. В первые несколько часов удалось найти мужчину, который дрейфовал на бревне. Сейчас привлекут маломерные и проходящие суда, они будут сообщать спасателям всю информацию. Берег Чёрного моря продолжат патрулировать волонтеры.

Сочи Спасение

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В Сочи спасли туристку с ребенком, которые застряли на островке в русле горной реки
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