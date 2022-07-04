В Сочи спасли туристку с ребенком, которые застряли на островке в русле горной реки

В Сочи спасатели помогли туристке с ребенком из Ульяновска, которые вечером 1 июля застряли на островке в русле горной реки

Они отправились порыбачить, но из-за резкого подъема уровня воды и сильного течения не смогли выйти на берег. «К моменту приезда спасателей папа успел переправить сына в безопасное место, но так как уровень в реке поднимался очень быстро, вернувшись, подойти к супруге он уже не смог. При помощи страховочной веревки и спасательного круга женщину эвакуировали из русла реки на берег», — сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.