В храме Анапы прихожане собрали пожертвование на тепловизоры для участников спецоперации

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот со страницы «Вконтакте» https://vk.com/anapaserafim
    © Скриншот со страницы «Вконтакте» https://vk.com/anapaserafim

7 июля на официальной странице храма Серафима Саровского в Анапе появился пост о передаче спецоборудования участникам спецоперации в Украине

Храм Серафима Саровского в Анапе на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал фотоотчёт о передаче спецоборудования для Новороссийской дивизии ВДВ.

«Наш приход окормляет артиллерийский полк 7-й Гвардейской Новороссийской дивизии ВДВ, теперь уже и по ту сторону границы. На собранные прихожанами пожертвования приобретено и передано необходимое специальное снаряжение в помощь нашим воинам. Также передали воду, хлеб приходской выпечки и детские рисунки. Господи, спаси и сохрани воинов наших!»

11 июля в городском телеграм-канале «Типичная Анапа» опубликовали ответное послание. Два военных в масках и форме поблагодарили жителей города, священников и прихожан церкви за доставленное военное оборудование.

«Выражаем благодарность священнослужителям и жителям Анапы за оборудование, с помощью которого мы в ночное время сможем обнаруживать националистов».

Ранее Юга.ру писали о другой инициативе прихожан храма Серафима Саровского. 7 июля в штабе Анапского районного казачьего общества прошло собрание общественности по защите традиционных и духовно-нравственных ценностей. На собрании приняли резолюцию, в которой потребовали отменить концерты Филиппа Киркорова в Анапе (25 июля и 11 августа) и лишить его звания народного артиста России.  

Анапа Армия Украина Церковь

Новости

«Какая разница, что говорит этот парень в клетке». Андрей Пивоваров произнёс последнее слово в краснодарском суде 
В храме Анапы прихожане собрали пожертвование на тепловизоры для участников спецоперации
«Жители не должны страдать от наших решений». Мэр Краснодара прокомментировал работу насосов, откачивающих воду на ул. Московской
В Анапу из аэропорта Сочи начнет ходить «Ласточка»
Из Сочи будет ходить круизный лайнер в Турцию
Кубань заняла второе место по числу преступлений среди регионов РФ — Генпрокуратура

Лента новостей

Криптография, шахматы и настольный теннис
Вчера, 17:02
Криптография, шахматы и настольный теннис
Как школьники со всей России поступают в Университетский лицей в Усть-Лабинске
Как открыть свою «Пятёрочку»
Вчера, 15:45
Как открыть свою «Пятёрочку»
Торговая сеть предложила предпринимателям франшизу
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
8 июля, 14:55
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте Краснодара

Реклама на сайте