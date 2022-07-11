В храме Анапы прихожане собрали пожертвование на тепловизоры для участников спецоперации
7 июля на официальной странице храма Серафима Саровского в Анапе появился пост о передаче спецоборудования участникам спецоперации в Украине
Храм Серафима Саровского в Анапе на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал фотоотчёт о передаче спецоборудования для Новороссийской дивизии ВДВ.
«Наш приход окормляет артиллерийский полк 7-й Гвардейской Новороссийской дивизии ВДВ, теперь уже и по ту сторону границы. На собранные прихожанами пожертвования приобретено и передано необходимое специальное снаряжение в помощь нашим воинам. Также передали воду, хлеб приходской выпечки и детские рисунки. Господи, спаси и сохрани воинов наших!»
11 июля в городском телеграм-канале «Типичная Анапа» опубликовали ответное послание. Два военных в масках и форме поблагодарили жителей города, священников и прихожан церкви за доставленное военное оборудование.
«Выражаем благодарность священнослужителям и жителям Анапы за оборудование, с помощью которого мы в ночное время сможем обнаруживать националистов».
Ранее Юга.ру писали о другой инициативе прихожан храма Серафима Саровского. 7 июля в штабе Анапского районного казачьего общества прошло собрание общественности по защите традиционных и духовно-нравственных ценностей. На собрании приняли резолюцию, в которой потребовали отменить концерты Филиппа Киркорова в Анапе (25 июля и 11 августа) и лишить его звания народного артиста России.