В храме Анапы прихожане собрали пожертвование на тепловизоры для участников спецоперации

7 июля на официальной странице храма Серафима Саровского в Анапе появился пост о передаче спецоборудования участникам спецоперации в Украине

Храм Серафима Саровского в Анапе на своей официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал фотоотчёт о передаче спецоборудования для Новороссийской дивизии ВДВ.

«Наш приход окормляет артиллерийский полк 7-й Гвардейской Новороссийской дивизии ВДВ, теперь уже и по ту сторону границы. На собранные прихожанами пожертвования приобретено и передано необходимое специальное снаряжение в помощь нашим воинам. Также передали воду, хлеб приходской выпечки и детские рисунки. Господи, спаси и сохрани воинов наших!»

11 июля в городском телеграм-канале «Типичная Анапа» опубликовали ответное послание. Два военных в масках и форме поблагодарили жителей города, священников и прихожан церкви за доставленное военное оборудование.

«Выражаем благодарность священнослужителям и жителям Анапы за оборудование, с помощью которого мы в ночное время сможем обнаруживать националистов».