В Анапе казаки и прихожане храмов просят запретить концерт Киркорова. До этого отменили три его выступления в других городах

5 июля в Анапе прошло собрание общественных организаций, на котором составили резолюцию против выступления Филиппа Киркорова. Концерт запланирован на 25 июля

7 и 8 июля в нескольких СМИ Анапы появились материалы о том, что в городе общественники хотят запретить концерт Филиппа Киркорова.

По информации местных СМИ, 5 июля в городе прошло собрание, на котором представители районного казачьего общества, центра славянской культуры, греческого общества «Горгиппия», центра армянской национальной культуры, объединенного собрания родителей юга России, а также прихожане анапских храмов выступили против концерта Филиппа Киркорова в Анапе. Ближайшее выступление Киркорова запланировано на 25 июля в парке 30-летия Победы.

Газета «Анапское Черноморье» приводит цитату из резолюции собрания.

«Признавая всё нарастающие угрозы обществу, культуре и традициям народов России, продвигаемые такими «деятелями культуры» как гр-н Киркоров, участники встречи единодушно заявляют о назревшей необходимости положить конец безнаказанным актам глумления, вседозволенности и оскорбления чувств верующих, пропаганде извращений, культа наживы, наркомании, попрания культурной уникальности народов России и патриотических и традиционных ценностей».

Городской портал «Анапа.Медиа» приводит мнение одного из тех, кто поддержал эту инициативу. Собеседник представлен, как представитель греческого общества «Горгиппия». При этом текст в издании не оформлен цитатой собеседника.

«В случае с Киркоровым общество столкнулось с проявлением агрессии против российского народа на внутреннем фронте — культурном».

По результатам собрания общественники просят компетентные органы не допустить концерты Киркорова в Анапе, лишить его звания «Народный артист России», а на Общественном Совете при управлении культуры мэрии обсудить вопросы организации культурной жизни в Анапе.

Корреспондент Юга.ру попросила администрацию Анапы прокомментировать такую инициативу жителей. В пресс-службе мэрии ответили, что подобных обращений к ним не поступало.

В начале июня в России несколько концертов Филиппа Киркорова после жалоб местных жителей отменили. 1 июня «Известия» написали, что в Пятигорске отменен концерт Киркорова и это рекомендация Минкультуры РФ. 7 июня был отменен концерт в Ставрополе и в Майкопе. Причиной называют выступление актёра в Кремлёвском дворце в мае 2022 года. Филипп Киркоров во время выступления при исполнении песни «Мария Магдалена» танцевал на большом кресте. За это актёр уже извинился, заявив, что не хотел никого обидеть.

Ранее Юга.ру писали о том, что в анапском аэропорту казаки напали на музыкантов Bloodhound Gang. В августе 2013 года концерт группы Bloodhound Gang на фестивале KUBANA отменили за осквернение флага России.