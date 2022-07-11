«Жители не должны страдать от наших решений». Мэр Краснодара прокомментировал работу насосов, откачивающих воду на ул. Московской

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко заявил, что жители не должны страдать от «не всегда дальновидных» решений городской администрации. Речь шла об откачке воды на ул. Московской после сильного дождя

В Краснодаре с вечера 10 июля начался сильный дождь. Он закончился только рано утром 11 июля. За несколько часов в городе затопило некоторые улицы и дворы домов. С утра в городе работала водооткачивающая техника. В соцсетях горожане поделились кадрами с улицы Московской. Там снова затопило проезжую часть и автомобили могли проехать с трудом. Вода попала и в подземные переходы. Оказалось, что насосы там не справляются с откачкой

Глава Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграме, что на Московской работают три насоса, но их мощностей недостаточно. Два из них откачивают по 500 куб. м. в час и один — 100. Поэтому мэр поручил заменить насосы на более мощные. «Дал неделю на проработку вопроса по замене этого насоса на другой — мощностью не менее 700 кубов в час. Перед всеми ответственными поставил задачу: в будущем при проектировании учитывать высокую интенсивность осадков в Краснодаре. Всё, что на 100 кубов в час, должно остаться в прошлом. Жители города не должны страдать от наших, к сожалению, не всегда дальновидных решений», — написал Алексеенко.