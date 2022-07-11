Краснодарский край снова затопило из-за сильных дождей. Что произошло в Краснодаре, Сочи, Армавире

В ночь на 11 июля на Кубани прошли сильные дожди. Больше всего пострадали Краснодар, Сочи и Славянск-на-Кубани

В Краснодарском крае все выходные шли небольшие дожди. С вечера 10 июня на территорию Кубани обрушился сильный ливень. Затопило не только краевую столицу, но и другие города. В Краснодаре с утра понедельника работает водооткачивающая техника. Машины отправили на улицу Российскую, Тенистую и Бульвар Строителей. Также с помощью насосов воду убирают с улицы Московской. Заявки на откачку воды поступили по 39 адресам — 19 дворов и 20 проезжих частей дорог.

Сильно пострадал Славянский район. Там в воде оказалась 81 придомовая территория. В Петровском сельском поселении затопило 15 дворов, а в Кировском — 12. По данным краевого оперштаба, количество осадков там в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». Кроме того, подмыло опоры мостов Петровская — Водный — Голицын и Славянск-на-Кубани — Целинный — Ачуево. В Крымском районе на откачку воды поступило только две заявки.

В Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс. В самом Дагомысе за час выпало 86 мм осадков. Ночью включали сирены. Также уровень воды в реке Зероте достиг опасного. Затопило 4 придомовых территории и три подвала в многоэтажках. «На данный момент уровень воды в реке спал. Подтопленных территорий нет. Пострадавших нет. Воды вышла самостоятельно, на месте работают мониторинговые группы Сочи», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

А в Майкопе прошел крупный град. Также в соцсетях пишут, что некоторые улицы там тоже оказались затоплены.