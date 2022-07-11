В Апшеронске в бассейне утонула 39-летняя женщина

9 июля в Апшеронске во дворе частного дома в бассейне утонула женщина. СК начал проверку

О происшествии сообщили в телеграм-канале «Типичный Апшеронск». По указанной там информации, с утонувшей женщиной рядом были двое мужчин. Вечером 9 июля тело своей дочери в бассейне обнаружила мать.