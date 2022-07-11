В Апшеронске в бассейне утонула 39-летняя женщина

Краснодарский край

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  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

9 июля в Апшеронске во дворе частного дома в бассейне утонула женщина. СК начал проверку

О происшествии сообщили в телеграм-канале «Типичный Апшеронск». По указанной там информации, с утонувшей женщиной рядом были двое мужчин. Вечером 9 июля тело своей дочери в бассейне обнаружила мать.

В Следственном управлении СК по краю сообщили, что утонувшей женщине было 39 лет. Следователи сейчас проводят проверку по факту смерти и устанавливают все детали трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Юга.ру писали, что в Азовском море утонула 22-летняя девушка.  

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