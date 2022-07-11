Краснодарцы снова останутся без электроэнергии из-за плановых отключений

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре 11 июля снова пройдут массовые отключения электричества. Без света останутся даже детсады, больницы и многоквартирные дома

Напомним, в Краснодаре проходят плановые отключения электроэнергии. В АО «Нэск-Электросети» сообщили, что электричества не будет в домах с 9:00 до 17:00. В зону отключения ежедневно попадают разные адреса.

11 июля без света будут жители улиц Красных Партизан, Северной, Бершанской, Фадеева, Пролетарской, Красной, Украинской, Кирова, Ярославского, 1 мая. Электроэнергию также отключат в детсадах, магазинах, офисах и больницах. Полный список с адресами можно посмотреть здесь.

Ранее массовые плановые отключения проходили в Краснодаре в июне. Также Юга.ру рассказывали о проблемах с электроэнергией в садоводческих товариществах города. Там жителям пришлось перекрыть часть Ростовского шоссе, чтобы власти обратили внимание на проблему с подачей электричества.

ЖКХ Краснодар Энергетика

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