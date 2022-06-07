В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Рассказываем, на каких улицах в Краснодаре не будет электричества 8-10 июня

В Краснодаре с 8 по 10 июня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Краснодарэлектросеть». Отключения в городе продолжатся до конца июня. 

По данным компании, света не будет с 9:00 до 17:00. В список адресов попали жилые дома, магазины, медицинские и учебные учреждения, парикмахерские, ТСЖ, объекты ФСБ, общежитие. Полный список с точными адресами можно посмотреть по ссылкам:

  • 8 июня — улицы Калинина, Буденного, Тургенева, Карла-Маркса, Воровского, Сормовская, 30 Иркутской Дивизии, Красных Партизан, Гудимы, Суворова, Тракторный переулок. Полный список здесь.
  • 9 июня — улицы Индустриальная, Бородинская, Почтовое отделение, Пашковский перекат, Ставропольская, Стасова, Гусника, Дивная, 1 Гвардейская, Новотитаровская, Целиноградская, Ким, Линейная и поселок Белозерный. Полный списк можно посмотреть здесь;
  • 10 июня — улицы Герцена, Рылеева, Власова, Артиллерийская, Каляева, Игнатова, Гусника, Новотитаровская, Целиноградская, 1 Гвардейская и поселок Березовый. Все адреса можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре уже отключали электричество. «НЭСК» сообщал, что это был плановый ремонт. А в начале прошлого месяца жители садоводческих товариществ города перекрыли часть Ростовского шоссе из-за отключений электричества. 

Краснодар Энергетика

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