В Краснодаре снова будут отключать электроэнергию

Рассказываем, на каких улицах в Краснодаре не будет электричества 8-10 июня

В Краснодаре с 8 по 10 июня пройдут плановые отключения электроэнергии. Об этом сообщили на сайте «Краснодарэлектросеть». Отключения в городе продолжатся до конца июня.

По данным компании, света не будет с 9:00 до 17:00. В список адресов попали жилые дома, магазины, медицинские и учебные учреждения, парикмахерские, ТСЖ, объекты ФСБ, общежитие. Полный список с точными адресами можно посмотреть по ссылкам:

8 июня — улицы Калинина, Буденного, Тургенева, Карла-Маркса, Воровского, Сормовская, 30 Иркутской Дивизии, Красных Партизан, Гудимы, Суворова, Тракторный переулок. Полный список здесь.

— улицы Калинина, Буденного, Тургенева, Карла-Маркса, Воровского, Сормовская, 30 Иркутской Дивизии, Красных Партизан, Гудимы, Суворова, Тракторный переулок. Полный список здесь. 9 июня — улицы Индустриальная, Бородинская, Почтовое отделение, Пашковский перекат, Ставропольская, Стасова, Гусника, Дивная, 1 Гвардейская, Новотитаровская, Целиноградская, Ким, Линейная и поселок Белозерный. Полный списк можно посмотреть здесь;

— улицы Индустриальная, Бородинская, Почтовое отделение, Пашковский перекат, Ставропольская, Стасова, Гусника, Дивная, 1 Гвардейская, Новотитаровская, Целиноградская, Ким, Линейная и поселок Белозерный. Полный списк можно посмотреть здесь; 10 июня — улицы Герцена, Рылеева, Власова, Артиллерийская, Каляева, Игнатова, Гусника, Новотитаровская, Целиноградская, 1 Гвардейская и поселок Березовый. Все адреса можно посмотреть здесь.

Как писали Юга.ру, в мае в Краснодаре уже отключали электричество. «НЭСК» сообщал, что это был плановый ремонт. А в начале прошлого месяца жители садоводческих товариществ города перекрыли часть Ростовского шоссе из-за отключений электричества.