На двух улицах Прикубанского округа Краснодара почти на два месяца поочередно ограничат движение транспорта

На улицах Круговой и Совхозной в Краснодаре поочередно ограничат движение транспорта в связи с водопроводными работами

По сообщению пресс-службы администрации Краснодара, в период с 8 июля по 30 августа по очереди ограничат движение транспорта на участках ул. Совхозной от ул. Симиренко до ул. Круговой и ул. Круговой от ул. Совхозной до проезда 2-й Линии. В это время «Росводоканал Краснодар» уложит трубы, чтобы провести водопроводные системы для снабжения ЖК «Екатерининский парк» (жилой комплекс расположен по адресу ул. Круговая, 4/1). Расположение жилого комплекса и участки, движение на которых будет ограничено, указаны ниже на скриншоте карты Gооgle Maps.

© Скриншот карты сервиса Google Maps https://www.google.com/maps