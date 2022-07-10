На двух улицах Прикубанского округа Краснодара почти на два месяца поочередно ограничат движение транспорта
На улицах Круговой и Совхозной в Краснодаре поочередно ограничат движение транспорта в связи с водопроводными работами
По сообщению пресс-службы администрации Краснодара, в период с 8 июля по 30 августа по очереди ограничат движение транспорта на участках ул. Совхозной от ул. Симиренко до ул. Круговой и ул. Круговой от ул. Совхозной до проезда 2-й Линии.
В это время «Росводоканал Краснодар» уложит трубы, чтобы провести водопроводные системы для снабжения ЖК «Екатерининский парк» (жилой комплекс расположен по адресу ул. Круговая, 4/1). Расположение жилого комплекса и участки, движение на которых будет ограничено, указаны ниже на скриншоте карты Gооgle Maps.
Весной 2021 года Юга.ру писали о том, что жители одного из жилых комплексов этого района оказались отрезаны от дороги из-за того, что в других ЖК установили шлагбаумы. Эта часть Фестивального микрорайона очень быстро застраивается, при этом качество и количество дорог не отвечают потребностям жителей.
Согласно генплану Краснодара, улица Круговая должна стать магистральной и соединить западную и восточную части города. А с ФМР Круговую хотят соединить через Совхозную, Ковалева и Коржнева. Все эти пути должны пройти через Симиренко.
Задать вопросы по организации дорожного движения можно по телефонам городского Центра мониторинга дорожного движения и транспорта 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18.