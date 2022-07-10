На двух улицах Прикубанского округа Краснодара почти на два месяца поочередно ограничат движение транспорта

Краснодарский край

Распечатать

  • Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Ремонт дороги © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На улицах Круговой и Совхозной в Краснодаре поочередно ограничат движение транспорта в связи с водопроводными работами

По сообщению пресс-службы администрации Краснодара, в период с 8 июля по 30 августа по очереди ограничат движение транспорта на участках ул. Совхозной от ул. Симиренко до ул. Круговой и ул. Круговой от ул. Совхозной до проезда 2-й Линии.

В это время «Росводоканал Краснодар» уложит трубы, чтобы провести водопроводные системы для снабжения ЖК «Екатерининский парк» (жилой комплекс расположен по адресу ул. Круговая, 4/1). Расположение жилого комплекса и участки, движение на которых будет ограничено, указаны ниже на скриншоте карты Gооgle Maps.

  • © Скриншот карты сервиса Google Maps https://www.google.com/maps
    © Скриншот карты сервиса Google Maps https://www.google.com/maps

Весной 2021 года Юга.ру писали о том, что жители одного из жилых комплексов этого района оказались отрезаны от дороги из-за того, что в других ЖК установили шлагбаумы. Эта часть Фестивального микрорайона очень быстро застраивается, при этом качество и количество дорог не отвечают потребностям жителей.

Согласно генплану Краснодара, улица Круговая должна стать магистральной и соединить западную и восточную части города. А с ФМР Круговую хотят соединить через Совхозную, Ковалева и Коржнева. Все эти пути должны пройти через Симиренко.

Задать вопросы по организации дорожного движения можно по телефонам городского Центра мониторинга дорожного движения и транспорта 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18.

Водоснабжение Инфраструктура Краснодар Ремонт дорог

Новости

«Несусветнейший коллапс». В сети появилось видео пробки на подъезде к озеру Рица в Абхазии
Из-за ремонта трамвайных путей в Краснодаре на две недели ограничат проезд для автомобилей через перекресток
На двух улицах Прикубанского округа Краснодара почти на два месяца поочередно ограничат движение транспорта
Под Темрюком заказной автобус врезался в стоящую «Газель», которая перевернула «Тойоту»
Мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона краснодарской многоэтажки
Пассажирский автобус смял два легковых автомобиля на хостинском мосту

Лента новостей

«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
8 июля, 14:55
«У нас много смертей среди кондукторов и водителей»
Кто и в каких условиях работает в общественном транспорте Краснодара
Врач, главный герой фильма и художник‑благотворитель
7 июля, 07:55
Врач, главный герой фильма и художник‑благотворитель
Краснодарский реаниматолог пишет картины, чтобы спасать детей
В выходные на Кубани пройдут дожди, а температура поднимется до 38 °С
8 июля, 08:40
В выходные на Кубани пройдут дожди, а температура поднимется до 38 °С

Реклама на сайте