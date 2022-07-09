Новороссийск и Геленджик на полдня остались без воды

Авария на Троицком водоводе оставила Новороссийск и Геленджик без воды, как минимум, до середины 9 июля

В 3:05 9 июля на магистральном водоводе «Троицкий групповой водопровод» произошел прорыв трубы. Как сообщает МУП «Водоканал», в результате аварии подача воды на 100% прекращена в Новороссийск.

По данным администрации Геленджика, без водоснабжения также остались многие районы курорта: частьгорода между улицами Туристической и Садовой, микрорайоны Северный, Тонкий мыс, Марьинский, Бобруковая Щель, а также поселки Кабардинка, Марьина Роща и Виноградное.

«Водоканал» планирует полностью восстановить водоснабжение к 14:00.

Напомним, что неделю назад суд вернул в федеральную собственность водохранилище Левая Церковная Щель в окрестностях Геленджика.