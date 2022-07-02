Церковное озеро под Геленджиком перестало быть частной собственностью

Межрегиональное управление Росимущества успешно оспорило право собственности на водохранилище Левая Церковная Щель в Геленджике, сообщает «КоммераснтЪ». Арбитражный суд Краснодарского края своим решением перевел водоем из активов ООО «Спецмонтажтехнология» в собственность Российской Федерации.

Водохранилище, которое также называют Церковным озером, было построено около 30 лет назад на безымянном левом притоке реки Мезыбь для орошения угодий совхоза «Дивноморский». В 2013 году совхоз разорился и закрылся, а водоем был выкуплен «Спецмонтажтехнологией». В время засухи 2020 года собственник Левой Церковной Щели предложил мэрии Геленджика снабжать город водой на коммерческой основе. После этого власти обратились в суд с требованием вернуть водохранилище в муниципальную собственность. По их версии, приобретено оно было за счет незаконно добытых средств. Стоит отметить, что еще в 2018 году учредитель ООО «Спецмонтажтехнология» Александр Умитбаев был осужден за крупное мошенничество — следствие установило, что, будучи главой геленджикского «Водопроводно-канализационного хозяйства», он незаконно перечислил 67 миллионов рублей из муниципального бюджета на счет «Спецмонтажтехнологии».

И вот сейчас Краевой арбитражный суд окончательно решил, что Левая Церковная Щель была приобретена на те самые добытые нечестным путем деньги. Водохранилище вернулось в федеральную собственность. Возможно, это поможет избегать ситуаций, подобных лету 2020 года, когда в 2020 году в Геленджике сократили подачу воды до полутора часов в сутки.