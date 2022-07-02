Церковное озеро под Геленджиком перестало быть частной собственностью
Арбитражный суд Краснодарского края изъял из частной собственности водохранилище Левая Церковная Щель под Геленджиком
Межрегиональное управление Росимущества успешно оспорило право собственности на водохранилище Левая Церковная Щель в Геленджике, сообщает «КоммераснтЪ». Арбитражный суд Краснодарского края своим решением перевел водоем из активов ООО «Спецмонтажтехнология» в собственность Российской Федерации.
Водохранилище, которое также называют Церковным озером, было построено около 30 лет назад на безымянном левом притоке реки Мезыбь для орошения угодий совхоза «Дивноморский». В 2013 году совхоз разорился и закрылся, а водоем был выкуплен «Спецмонтажтехнологией». В время засухи 2020 года собственник Левой Церковной Щели предложил мэрии Геленджика снабжать город водой на коммерческой основе. После этого власти обратились в суд с требованием вернуть водохранилище в муниципальную собственность. По их версии, приобретено оно было за счет незаконно добытых средств. Стоит отметить, что еще в 2018 году учредитель ООО «Спецмонтажтехнология» Александр Умитбаев был осужден за крупное мошенничество — следствие установило, что, будучи главой геленджикского «Водопроводно-канализационного хозяйства», он незаконно перечислил 67 миллионов рублей из муниципального бюджета на счет «Спецмонтажтехнологии».
И вот сейчас Краевой арбитражный суд окончательно решил, что Левая Церковная Щель была приобретена на те самые добытые нечестным путем деньги. Водохранилище вернулось в федеральную собственность. Возможно, это поможет избегать ситуаций, подобных лету 2020 года, когда в 2020 году в Геленджике сократили подачу воды до полутора часов в сутки.