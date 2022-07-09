В Джубге ночью загорелся аквапарк

В ночь на 9 июля пожарным пришлось тушить один из крупнейших аквапарков Краснодарского края

Минувшей ночью в 3:22 в пожарный гарнизон Туапсинского МЧС поступил вызов из Джубги — на территории местного аквапарка вспыхнуло пламя.

На пожар было отправлено три единицы техники и семь человек. На месте выяснилось, что в аквапарке горит одноэтажное здание площадью 150 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, «полная ликвидация последствий пожара произошла в 04:40, пострадавших нет».