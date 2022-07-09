В Джубге ночью загорелся аквапарк
В ночь на 9 июля пожарным пришлось тушить один из крупнейших аквапарков Краснодарского края
Минувшей ночью в 3:22 в пожарный гарнизон Туапсинского МЧС поступил вызов из Джубги — на территории местного аквапарка вспыхнуло пламя.
На пожар было отправлено три единицы техники и семь человек. На месте выяснилось, что в аквапарке горит одноэтажное здание площадью 150 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю, «полная ликвидация последствий пожара произошла в 04:40, пострадавших нет».
Аквапарк «Джубга» — один из самых больших в регионе, он занимает 2,6 га и способен единовременно принимать до двух тысяч посетителей.
На уходящей неделе в Краснодарском крае уже было несколько значительных пожаров. Так, в Сочи сгорела жилая четырехэтажка, в Краснодаре — подстанция биофабрики, а в Ленинградском районе — пшеничное поле вместе с трактором.