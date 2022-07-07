В Краснодарском крае сгорело пшеничное поле и трактор МТЗ

6 июля в Ленинградском районе загорелось пшеничное поле. Вместе с посевами сгорел трактор МТЗ, один человек с ожогами попал в реанимацию

На месте работали пожарно-спасательная часть и добровольно-пожарная дружина Новоплатнировского поселения. Огонь тушили два часа 11 пожарных и 5 спецмашин. Пострадали посевы пшеницы на поле в 35 гектаров. Об этом пишет районная газета «Степные зори».

На поле сгорел трактор МТЗ, пострадал один человек. 62-летнего мужчину госпитализировали в реанимацию районной больницы с ожогами 1-2 степени. У мужчины поражено 15 % кожи. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Причины пожара сейчас выясняют специалисты, осматривают сгоревшую технику и пострадавшую территорию. ГУ МЧС по Краснодарскому краю ранее объявило о том, что в 35 муниципалитетах края установлен 4 класс пожарной опасности. За 6 июля в крае спасатели отчитались о двух возгораниях сухой растительности, пожаров в лесах края не зафиксировано.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарский край придут 40-градусная жара и дожди.