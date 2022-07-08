Под Краснодаром сгорел ангар, смог от пожара накрыл пригород

Вечером 7 июля в посёлке Пригородном спасатели боролись с огнём в складском амбаре. Площадь пожара составила более 1 тыс. кв. м. В начале пожару был присвоен второй ранг сложности. На тушение огня и защиту соседних зданий подали пять стволов «Дельта». Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на пожаре работали 86 специалистов, 31 единица техники.

Огонь потушили только через четыре часа после вызова пожарных бригад. В 20:42 спасатели отчитались о полной ликвидации. По данным ГУ МЧС по краю пострадавших нет. Однако посёлок Пригородный оказался окутан дымом и гарью. В администрацию Краснодара и в ЕДДС города с жалобами обратились местные жители.

В ЕДДС по городу объяснили, что смог от пожара не опасен. На место выезжала передвижная экологическая лаборатория. Специалисты взяли пробы воздуха, превышение вредных и загрязняющих веществ не обнаружили. В мэрии добавили, что в сгоревшем ангаре склада находились овощи и деревянные поддоны. Повышенного выброса вредных веществ в атмосферу не было.

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