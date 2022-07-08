К новому аэропорту Краснодара из центра города можно будет доехать на электричке за 30 минут

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из центра Краснодара до нового аэропорта планируют запустить городскую электричку. Время в пути составит 30 минут

Специалисты компании «Аэродинамика» и СКЖД провели мониторинг транспортной инфраструктуры на подходах к новому аэропорту Краснодара. Они определили примерное количество остановок и время в пути от центра города на городской электричке.

По расчетам, при скорости 40 км/ч от станции «Краснодар-1»до аэропорта можно будет доехать в среднем за 30 минут. На протяжении всего маршрута будет 6-8 остановок. Время стоянки на каждой займет 2 минуты. В районе аэропорта расположат транспортный узел, где можно будет пересесть на другой вид транспорта.

Собрали всю информацию о новом аэропорте:

Представитель рабочей группы проекта Сергей Черномаз рассказал, что ключевой особенностью новой электрички станет ее сквозной характер. Маршрут из центра Краснодара в сторону Усть-Лабинска разгрузит подъезд и даст возможность без пробок добираться в Краснодар на автомобиле.

«Проходная электричка из центра также даст возможность снизить маятниковую миграцию и увеличит привлекательность рабочих мест в агломерации. Жители Краснодара смогут ездить на работу из города в пригород», — добавил Черномаз.

Городскую электричку хотят запустить в Краснодаре с 2016 года. Ранее проект назывался «Наземка» и предполагал использование существующей ж/д инфраструктуры для сообщения между Краснодаром и пригородами. В декабре 2021 года мэр Краснодара Андрей Алексеенко сказал, что электричка будет ходить не только в городе, но и в радиусе 30 км от него. 

Длина всех путей составит 121 км. К 2040 году сеть будет включать в себя 50 остановок. Строительство будет проходить в несколько этапов. На первом построят платформы и организуют кольцевое движение по уже имеющимся линиям. А на следующем построят вторые пути и купят подвижной состав.

Аэропорты Краснодар Краснодарская агломерация НАЗЕМКА Поезда Строительство

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