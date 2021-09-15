Краснодарцы смогут получить скидки в кафе и магазинах, делая пожертвования благотворительным фондам

Краснодарский край

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В Краснодаре появилось приложение для благотворительности

В Краснодаре команда молодых людей создала приложение для благотворительности WECAN. Совершая через него пожертвования в различные фонды, люди будут получать скидки в магазинах-партнерах проекта.

Отправить через приложение можно любую сумму в несколько кликов. WECAN уже помогает фондам «Синяя птица», «Краснодог», «Чистая среда» и «Поколение».

Партнерами проекта стали кофейня «Сгущенка», студия йоги «Trini», парикмахерская «Волна» и магазин «Index IQ», а также салоны красоты, языковые школы и автомастерские.

Одна из основательниц проекта Елизавета Дудкина рассказала «Огню», что она регулярно помогала «Краснодогу» и ей хотелось оказывать более эффективную поддержку. Так и пришла идея создать WECAN. 

«Согласно результатам нашего опроса, всего 11% людей регулярно жертвуют деньги на благотворительность. Нестабильность пожертвований является самой большой проблемой фондов. Приложение создано для того, чтобы поводов для благотворительности стало больше», — написали разработчики в инстаграме приложения.

Скачать приложение WECAN можно на GooglePlay и в AppStore

Благотворительность Краснодар

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