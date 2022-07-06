«Роза Хутор» и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

«Роза Хутор» и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края будут работать над созданием условий для организации отдыха детей в горах

В соответствии с подписанным документом курорт «Роза Хутор» и Ассоциация детских лагерей и здравниц Краснодарского края будут работать над созданием благоприятных условий для организации отдыха и оздоровления детей в горах Сочи с соблюдением всех законодательных норм.

Подписывая соглашение, стороны приняли во внимание растущий объем спроса на организованный детский отдых на фоне значительного недостатка инфраструктуры и сервисов, соответсвующим требованиям законодательства.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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«Забота о будущем поколении — одно из направлений корпоративной повестки в области устойчивого развития. В числе приоритетов курорта не только безопасный отдых, но и формирование обширной линейки предложений, позволяющих юным гостям с пользой провести время в горах. Мы полагаем, что сотрудничество с Ассоциацией детских лагерей и здравниц Краснодарского края позволит нам компетентно приложить свои усилия к созданию наилучших условий для организованной детской рекреации в горах», — рассказал директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

По мнению сторон, накопленные опыт и знания, а также уникальные ландшафтно-климатические возможности и развитая инфраструктура горного кластера Сочи позволит успешно организовать качественный отдых детей из разных регионов России.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

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«Вместе с «Роза Хутор» и при поддержке министерства труда и соцразвития Краснодарского края мы будем искать решения, позволяющие расширить возможности детского отдыха в горах Сочи. Эти решения будут связаны как с использованием уже существующей инфраструктуры, так и с закладкой новых объектов в перспективные планы развития и грядущего расширения краснополянского горнотуристского кластера», — прокомментировал соглашение о сотрудничестве глава Ассоциации Артем Гаврилов.

Отрасль детского отдыха едва начала восстанавливаться после значительных ограничений, с которыми столкнулась на пике пандемии COVID-19. В тоже время, спрос на эти услуги постоянно растет. Это означает, что необходимая инфраструктура и способные обеспечить исполнение всех предъявляемых к этой деятельности требований операторы весьма востребованы и даже дефицитны.

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
    © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

На «Роза Хутор» открылся парк водопадов «Менделиха»:

«Президент страны и региональные власти уделяют большое внимание вопросам отдыха и оздоровления детей. На уровне федерации и края принимаются меры по сохранению и развитию детских лагерей. «Роза Хутор» — крупнейший горный курорт нашей страны, и дети со всех регионов с удовольствием там отдохнут. Мы с позитивными ожиданиями смотрим на усилия отраслевой Ассоциации и курорта «Роза Хутор». Если им удастся достичь успеха, то, несомненно, это будет новый стандарт для всей отрасли. Со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку в данном намерении», — отметил министр труда и социального развития Краснодарского края Сергей Гаркуша.

Стороны рассчитывают привлечь к дискуссии других участников индустрии. После открытых обсуждений они планируют интегрировать разработки в проекты развития инфраструктуры горного кластера Сочи, а также запустить пилотные проекты, направленные на адаптацию существующей отельной инфраструктуры к задаче организации отдыха детей согласно требованиям законодательства.

Ранее Юга.ру писали, что лидеры туристической отрасли России и Узбекистана — горные курорты «Роза Хутор» и Amirsoy — договорились о сотрудничестве.

Дети Курорты и туризм отдых Роза Хутор Сочи

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