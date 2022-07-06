В Анапе уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На пляже Анапы обнаружили бомбу. Взрывотехники установили, что боеприпас находился там со времен Великой Отечественной войны

В Анапе на пляже нашли предмет, схожий с боеприпасом и сообщили об этом в Росгвардию. На место приехали специалисты и установили, что это авиационная бомба весом 2,5 кг. 

«Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали находку и установили, что это осколочная авиационная бомба весом 2,5 кг со следами коррозии периода войны», — рассказали в пресс-службе краевого ведомства.

Боеприпас вывезли с пляжа и уничтожили, соблюдая все меры безопасности.

Как писали Юга.ру, в начале июля в Мысхако нашли неразорвавшуюся 100-килограммовую авиабомбу. Ее обнаружили рабочие, проводившие земляные работы в районе заброшенных виноградников. 

Авиация Анапа Великая Отечественная война Росгвардия

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В Анапе уничтожили бомбу времен Великой Отечественной войны

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