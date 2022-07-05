В парке «Краснодар» выпустили рыб в новое озеро
В одном из озер японского сада парка «Краснодар» появились рыбы
Напомним, в парке «Краснодар» идет строительство самого большого японского сада за пределами Японии. Ранее Юга.ру уже показывали начало строительства и большой водопад. Раньше на месте сада были футбольные поля академии.
Фотограф Евгений Таранжин 4 июля написал в своем телеграм-канале, что в одном из водоемов сада появились рыбы. Какой вид выпустили в озеро, пока неизвестно. На кадрах, которыми поделился Таранжин, видно много плавающих мальков.
Ранее фотограф создал панораму японского сада, покрутить ее можно здесь. А пока новая очередь достраивается, можно сходить в амфитеатр парка на вечерние кинопоказы. Они проходят каждые выходные.
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