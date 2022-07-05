В парке «Краснодар» выпустили рыб в новое озеро

Краснодарский край

Распечатать

  • © Кадр из видео Евгения Таранжина
    © Кадр из видео Евгения Таранжина

В одном из озер японского сада парка «Краснодар» появились рыбы

Напомним, в парке «Краснодар» идет строительство самого большого японского сада за пределами Японии. Ранее Юга.ру уже показывали начало строительства и большой водопад. Раньше на месте сада были футбольные поля академии.

Фотограф Евгений Таранжин 4 июля написал в своем телеграм-канале, что в одном из водоемов сада появились рыбы. Какой вид выпустили в озеро, пока неизвестно. На кадрах, которыми поделился Таранжин, видно много плавающих мальков.

Ранее фотограф создал панораму японского сада, покрутить ее можно здесь. А пока новая очередь достраивается, можно сходить в амфитеатр парка на вечерние кинопоказы. Они проходят каждые выходные.

Вид сверху парк «Краснодар»

Новости

Житель Новороссийска судится с Минобороны из-за незаконного призыва в армию
Под Краснодаром волонтеры обнаружили вольеры с измученными дикими животными
В Краснодаре на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
В Краснодаре поставят спектакль «Другие люди». В его основе будут реальные человеческие истории
В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже
Краснодарский край занял третье место в России в рейтинге качества дорог

Лента новостей

Больше, чем «Парк Галицкого»
Сегодня, 10:55
Больше, чем «Парк Галицкого»
Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Вчера, 19:56
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Рассказываем, как изменились цены на популярные товары
День отказа от пластиковых пакетов
Вчера, 08:30
День отказа от пластиковых пакетов
Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы

Реклама на сайте