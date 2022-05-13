В парке «Краснодар» запустили самый большой водопад японского сада

Краснодарский край

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  • © Фото Евгения Таранжина
    © Фото Евгения Таранжина

Фотограф Евгений Таранжин снял самый большой водопад Японского сада. Показываем красивое

Напомним, в парке «Краснодар идет строительство новой очереди. Раньше на ее месте были футбольные поля академии. Там будет несколько водоемов, самый большой японский сад за пределами Японии и, предположительно, ресторан.

Ранее фотограф Евгений Таранжин уже показывал стройку. Он снимал озеро, территорию новой очереди с высоты птичьего полета и самое начало работ. Также Таранжин снял, как наполняли водой и запускали фонтан «Инфинити» и новую цветочную картину на смотровой площадке.

13 мая фотограф написал в своем телеграм-канале, что в японском саду запустили самый большой водопад:

«Это просто космос какой-то. Безумно атмосферно, особенно на рассветах и закатах».

Также Таранжин написал, что идет строительство объектов рядом со сливовым садом, продолжают возводить ресторан и привезли каменные фигуры.

Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий

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В парке «Краснодар» запустили самый большой водопад японского сада
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