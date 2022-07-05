В Краснодарском крае задержали 13 поездов

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

Утром 5 июля на перегоне Водопадный — Лазаревская в Сочи по техническим причинам на полтора часа задержали движение поездов

Из-за технических неполадок задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда оказались задержаны более чем на час, сообщили в пресс-службе филиала РЖД Северо-Кавказской железной дороги.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Задержаны оказались поезда:

  • №35 Санкт-Петербург — Адлер;

  • №87 Нижний Новгород — Адлер;  

  • №43 Москва и Имеретинский Курорт;

  • №114 Адлер — Санкт-Петербург;

  • №83 Москва — Адлер;

  • №477 Челябинск — Адлер;

  • №281 Череповец — Адлер;

  • №248 Имеретинский Курорт — Белгород;

  • №234 Адлер — Москва;

  • №821 Краснодар — Имеретинский Курорт;

  • №6813 Туапсе — Имеретинский Курорт;

  • №6003 Туапсе — Аэропорт Сочи;

  • №6804 Имеретинский Курорт — Туапсе.

Информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Ранее Юга.ру писали, что с июля в Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. А в расписании появилась ежедневная утренняя «Ласточка» из Краснодара в Анапу. 

дорога на курорт Поезда Происшествия РЖД Сочи

Новости

В Краснодаре на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
В Краснодаре поставят спектакль «Другие люди». В его основе будут реальные человеческие истории
В Сочи арестовали охранника, который участвовал в массовой драке на пляже
Краснодарский край занял третье место в России в рейтинге качества дорог
В Краснодарском крае построят завод по производству батареек. На строительство потратят миллиард рублей
В парке «Краснодар» выпустили рыб в новое озеро

Лента новостей

Больше, чем «Парк Галицкого»
Сегодня, 10:55
Больше, чем «Парк Галицкого»
Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Вчера, 19:56
Сегодня в России стартует распродажа остатков ИКЕА
Рассказываем, как изменились цены на популярные товары
День отказа от пластиковых пакетов
Вчера, 08:30
День отказа от пластиковых пакетов
Рассказываем, почему пластик не наш главный враг и что еще могут сделать ответственные краснодарцы

Реклама на сайте