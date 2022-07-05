В Краснодарском крае задержали 13 поездов
Утром 5 июля на перегоне Водопадный — Лазаревская в Сочи по техническим причинам на полтора часа задержали движение поездов
Из-за технических неполадок задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда оказались задержаны более чем на час, сообщили в пресс-службе филиала РЖД Северо-Кавказской железной дороги.
«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов»,— говорится в сообщении пресс-службы.
Задержаны оказались поезда:
-
№35 Санкт-Петербург — Адлер;
-
№87 Нижний Новгород — Адлер;
-
№43 Москва и Имеретинский Курорт;
-
№114 Адлер — Санкт-Петербург;
-
№83 Москва — Адлер;
-
№477 Челябинск — Адлер;
-
№281 Череповец — Адлер;
-
№248 Имеретинский Курорт — Белгород;
-
№234 Адлер — Москва;
-
№821 Краснодар — Имеретинский Курорт;
-
№6813 Туапсе — Имеретинский Курорт;
-
№6003 Туапсе — Аэропорт Сочи;
-
№6804 Имеретинский Курорт — Туапсе.
Информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00.
Ранее Юга.ру писали, что с июля в Анапу и Новороссийск поедут дополнительные поезда. А в расписании появилась ежедневная утренняя «Ласточка» из Краснодара в Анапу.