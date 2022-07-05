В Краснодарском крае задержали 13 поездов

Утром 5 июля на перегоне Водопадный — Лазаревская в Сочи по техническим причинам на полтора часа задержали движение поездов

Из-за технических неполадок задержаны 10 пассажирских поездов дальнего следования и 3 пригородных поезда оказались задержаны более чем на час, сообщили в пресс-службе филиала РЖД Северо-Кавказской железной дороги.

«Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Задержаны оказались поезда:

№35 Санкт-Петербург — Адлер;

№87 Нижний Новгород — Адлер;

№43 Москва и Имеретинский Курорт;

№114 Адлер — Санкт-Петербург;

№83 Москва — Адлер;

№477 Челябинск — Адлер;

№281 Череповец — Адлер;

№248 Имеретинский Курорт — Белгород;

№234 Адлер — Москва;

№821 Краснодар — Имеретинский Курорт;

№6813 Туапсе — Имеретинский Курорт;

№6003 Туапсе — Аэропорт Сочи;

№6804 Имеретинский Курорт — Туапсе.

Информацию о времени прибытия и задержках поездов можно узнать по телефону Единого информационно-сервисного центра «РЖД»: 8-800-775-00-00.

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