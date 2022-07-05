В Краснодарском крае построят завод по производству батареек. На строительство потратят миллиард рублей

На международной промышленной выставке «Иннопром-2022», которая проходит с 4 по 7 июля в Екатеринбурге, Краснодарский край заключил соглашение о строительстве завода по производству батареек в Крымском районе. В пресс-службе администрации края сообщили, что на заводе будут выпускать батарейки типоразмеров «АА» и «ААА». Производственные мощности завода — 500 батареек в минуту, или 230 млн штук в год.

«На сегодняшний день уровень зависимости от импортных батареек в России составляет более 80%. Запуск такого производства на территории нашего края позволит сократить этот дефицит и обеспечит район 150 новыми рабочими местами», — отметил вице-губернатор Александр Руппель.

По данным «Коммерсант-Черноморье», «АБ-Бэттэрис» — один из ведущих дистрибьюторов элементов питания в России и странах СНГ. Компания начала работу в 1994 году с небольшого торгового павильона на одном из радиорынков Москвы. В настоящее время она также поставляет оптом аксессуары для сотовых телефонов, компьютерные аксессуары, предметы быта, цифровые гаджеты. С 2005 года ведет поставки за пределы РФ.

Краснодарский край принимает участие в промышленной выставке «Иннопром» уже в четвертый раз. В прошлом году делегация Кубани заключила два соглашения на общую сумму почти 850 млн рублей.

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