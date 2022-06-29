В Новороссийске ликвидируют МУП «Полигон». Предприятие отвечает за вывоз мусора и отлов животных

28 июня «Наша Газета Новороссийск» написала, что власти города решили ликвидировать предприятие МУП «Полигон» (предприятие создали в 2006 году). Оно будет расформировано спустя полгода после подписания постановления главой Новороссийска. Сам документ был подписан 24 июня.

МУП «Полигон» занимается в Новороссийске отловом и содержанием животных и отвечает за вывоз мусора, теперь эти функции передадут МБУ «Центр благоустройства» и ООО «Терра-Н» соответственно.