В Новороссийске ликвидируют МУП «Полигон». Предприятие отвечает за вывоз мусора и отлов животных

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Глава Новороссийска Андрей Кравченко подписал постановление о ликвидации МУП «Полигон» в Новороссийске

28 июня «Наша Газета Новороссийск» написала, что власти города решили ликвидировать предприятие МУП «Полигон» (предприятие создали в 2006 году). Оно будет расформировано спустя полгода после подписания постановления главой Новороссийска. Сам документ был подписан 24 июня.

МУП «Полигон» занимается в Новороссийске отловом и содержанием животных и отвечает за вывоз мусора, теперь эти функции передадут МБУ «Центр благоустройства» и ООО «Терра-Н» соответственно.

Ранее Юга.ру писали, что МУП «Полигон» заведовал свалкой в районе станицы Глебовской под Новороссийском. Свалка работала с 1973 года. С 2013 года туда запрещено свозить бытовые отходы. Местные жители жаловались, что на полигон продолжают свозить мусор несмотря на запрет. Кроме того, там стали находить трупы животных.

18 декабря 2020 года Приморский районный суд обязал МУП «Полигон» и администрацию муниципалитета разработать и утвердить проект рекультивации, а затем выполнить такие работы на двух участках. Рекультивация этой свалки входила в программу «Отходы» на 2007-2011 годы, которую утвердили новороссийские депутаты в 2006 году. Более подробно читайте об этой истории здесь.

Мусор Новороссийск Чиновники

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