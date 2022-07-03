Из Сочи начали летать рейсы в третий по величине город ОАЭ
Из Сочи впервые пустили российские самолеты в Шарджу, город в Объединенных Арабских Эмиратах
1 июля из аэропорта Сочи впервые вылетел рейс до Шарджи — третьего по величине города в Объединенных Арабских Эмиратах. На борту был 61 пассажир.
Новое направление открыла авиакомпания «Россия». На маршрут выходят российские самолеты Sukhoi Superjet вместимостью 87 человек, включая 12 мест бизнес-класса.
Рейсы Сочи — Шарджа выполняют четыре раза в неделю (время местное):
- среда, 00:35 — 05:20;
- пятница, 01:35 — 06:20;
- суббота, 01:45 — 06:30;
- воскресенье, 01:00 — 05:45.
В аэропорт Сочи вернулся вылетевший самолет:
В эти же дни летают самолеты обратно:
- среда, 06:30 — 09:25;
- пятница, 08:45 — 11:35;
- суббота, 07:20 — 10:05;
- воскресенье, 06:35 — 09:35.
Время полета в Шарджу составляет 3 часа 45 минут, в Сочи — от 3 часов 45 минут до 4 часов.
Расписание может меняться, точную информацию можно уточнить на сайте.
Напомним, в середине июля из Сочи запустят рейсы на Дальний Восток.