Из Сочи начали летать рейсы в третий по величине город ОАЭ

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Из Сочи впервые пустили российские самолеты в Шарджу, город в Объединенных Арабских Эмиратах

1 июля из аэропорта Сочи впервые вылетел рейс до Шарджи — третьего по величине города в Объединенных Арабских Эмиратах. На борту был 61 пассажир.

Новое направление открыла авиакомпания «Россия». На маршрут выходят российские самолеты Sukhoi Superjet вместимостью 87 человек, включая 12 мест бизнес-класса.

Рейсы Сочи — Шарджа выполняют четыре раза в неделю (время местное): 

  • среда, 00:35 — 05:20;
  • пятница, 01:35 — 06:20;
  • суббота, 01:45 — 06:30;
  • воскресенье, 01:00 — 05:45.

В аэропорт Сочи вернулся вылетевший самолет:

В эти же дни летают самолеты обратно:

  • среда, 06:30 — 09:25;
  • пятница, 08:45 — 11:35;
  • суббота, 07:20 — 10:05;
  • воскресенье, 06:35 — 09:35.

Время полета в Шарджу составляет 3 часа 45 минут, в Сочи — от 3 часов 45 минут до 4 часов. 

Расписание может меняться, точную информацию можно уточнить на сайте

Напомним, в середине июля из Сочи запустят рейсы на Дальний Восток.

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