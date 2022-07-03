Из Сочи начали летать рейсы в третий по величине город ОАЭ

Из Сочи впервые пустили российские самолеты в Шарджу, город в Объединенных Арабских Эмиратах

1 июля из аэропорта Сочи впервые вылетел рейс до Шарджи — третьего по величине города в Объединенных Арабских Эмиратах. На борту был 61 пассажир.

Новое направление открыла авиакомпания «Россия». На маршрут выходят российские самолеты Sukhoi Superjet вместимостью 87 человек, включая 12 мест бизнес-класса.

Рейсы Сочи — Шарджа выполняют четыре раза в неделю (время местное):