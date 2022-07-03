Полицейский в Абинске восемь лет вымогал деньги у подчиненных

В Абинске возбудили уголовное дело против полицейского из-за взяток

Начальника отдела участковых по делам несовершеннолетних в Абинске обвиняют в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. По версии следствия, с 2014 по 2021 год полицейский систематически требовал с подчиненных взятки за покровительство и поблажки на службе. Сотрудники отдела боялись увольнений и других последствий отказа, поэтому платили начальнику. Всего они передали фигуранту дела 234 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили абинские следователи по материалам краевого управления ФСБ.

«У следователя особо нет друзей»: Монологи трех следователей МВД

Суд избрал для обвиняемого заключение под стражу в качестве меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. 1 июля в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после служебной проверки ведомство решит вопрос об отстранении и увольнении полицейского. Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы, более легкие меры предусматривают крупные штрафы и запрет занимать определенные должности.