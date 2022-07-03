Полицейский в Абинске восемь лет вымогал деньги у подчиненных

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Абинске возбудили уголовное дело против полицейского из-за взяток

Начальника отдела участковых по делам несовершеннолетних в Абинске обвиняют в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю.

По версии следствия, с 2014 по 2021 год полицейский систематически требовал с подчиненных взятки за покровительство и поблажки на службе. Сотрудники отдела боялись увольнений и других последствий отказа, поэтому платили начальнику. Всего они передали фигуранту дела 234 тыс. рублей. Уголовное дело возбудили абинские следователи по материалам краевого управления ФСБ. 

«У следователя особо нет друзей»:

Суд избрал для обвиняемого заключение под стражу в качестве меры пресечения. Следователи устанавливают обстоятельства преступления. 1 июля в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что после служебной проверки ведомство решит вопрос об отстранении и увольнении полицейского.

Максимальное наказание по этой статье — 12 лет лишения свободы, более легкие меры предусматривают крупные штрафы и запрет занимать определенные должности. 

Напомним, весной командира ДПС в Староминском районе осудили на три года колонии по схожему обвинению — он взял 1 млн рублей у сотрудников за попустительство по службе. В Ейске полицейского за взятки отправили в колонию на семь лет. А в Темрюкском районе замначальника отдела ДПС обязали выплатить штраф 600 тыс. рублей, также ему на 3 года запретили работать в госслужбах. В апреле суду передали дело краснодарского экс-полковника полиции, который требовал взятку в 40 млн рублей. 

Как писали Юга.ру, в начале июня сочинский полицейский буквально исполнил приказ дежурить на остановке и залез на нее.

Взятка Коррупция Полиция

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