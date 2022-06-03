Буквальная Вселенная: в Сочи полицейский пришел нести службу на остановке и залез на неё

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Телетайп Краснодара. Новости», t.me/tipichkras
    © Скриншот видео из телеграм-канала «Телетайп Краснодара. Новости», t.me/tipichkras

В Сочи полицейский искал опасные предметы на крыше остановки общественного транспорта

3 июня в соцсетях появилось фото полицейского, на котором он стоит на крыше остановки общественного транспорта и смотрит вдаль. На аудиозаписи, которая сопровождала фото, сказали, что сотрудник слишком буквально понял команду:

«Это прикомандированный кубанеец. Ему сказали: «Стой на остановке». Он пришел через минут 10 и переспросил: «Точно на остановке?». Ему говорят: «Да, прям на остановке». Это (полицейский) залез на крышу».

По информации портала 93.RU, снимок попал в интернет из чатов сотрудников МВД. Журналистке Юга.ру рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, что полицейский нес службу и проверял остановку на наличие опасных предметов.

Полиция Сочи

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Буквальная Вселенная: в Сочи полицейский пришел нести службу на остановке и залез на неё
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