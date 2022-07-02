В Новороссийске ночью сгорели пять припаркованных автомобилей
В ночь на 2 июля в дворе жилого дома рядом с мемориалом «Малая Земля» пожар уничтожил пять легковых автомобилей
Минувшей ночью в 3:30 оператору Единой дежурной диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о том, что во дворе дома №87 по новороссийскому проспекту Ленина горят припаркованные автомобили.
Согласно данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, в 3:39 на место возгорания прибыли пожарные — восемь человек и две единицы техники. Спустя минуту им удалось остановить распространение огня на площади в 20 кв. м, а в 3:50 пожар был полностью потушен.
Человеческих жертв в результате инцидента нет. Однако серьезно пострадали пять автомобилей, припаркованных на ночь жильцами окрестных домов.
В беседе с журналистом издания «Новороссийский рабочий» местные жители высказали мнение, что это был умышленный поджог.
«Не хочу кого-либо обвинять, но факт остается фактом: люди слышали ругань, есть даже очевидец, его уже опрашивали», говорит местная жительница Ирина Анатольевна. «Беда наших дворов — здесь постоянно распивают спиртные напитки. Для местных пьяниц это как кафе, есть где посидеть».
Ранее на этой неделе в Усть-Лабинском районе сгорел пассажирский автобус.
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