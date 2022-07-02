В Новороссийске ночью сгорели пять припаркованных автомобилей

Краснодарский край

Распечатать

  • Ночной пожар 2 июля 2022 года на проспекте Ленина в Новороссийске © Скриншот фото в телеграм-канале «Вечерний Новороссийск», T.me/gazetanovoros
    Ночной пожар 2 июля 2022 года на проспекте Ленина в Новороссийске © Скриншот фото в телеграм-канале «Вечерний Новороссийск», T.me/gazetanovoros

В ночь на 2 июля в дворе жилого дома рядом с мемориалом «Малая Земля» пожар уничтожил пять легковых автомобилей

Минувшей ночью в 3:30 оператору Единой дежурной диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о том, что во дворе дома №87 по новороссийскому проспекту Ленина горят припаркованные автомобили.

Согласно данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, в 3:39 на место возгорания прибыли пожарные — восемь человек и две единицы техники. Спустя минуту им удалось остановить распространение огня на площади в 20 кв. м, а в 3:50 пожар был полностью потушен.

Человеческих жертв в результате инцидента нет. Однако серьезно пострадали пять автомобилей, припаркованных на ночь жильцами окрестных домов.

  • Сгоревшие машины во дворе дома по проспекту Ленина, 87, Новороссийск © «Новороссийский рабочий»
    Сгоревшие машины во дворе дома по проспекту Ленина, 87, Новороссийск © «Новороссийский рабочий»
  • Сгоревшие машины во дворе дома по проспекту Ленина, 87, Новороссийск © «Новороссийский рабочий»
    Сгоревшие машины во дворе дома по проспекту Ленина, 87, Новороссийск © «Новороссийский рабочий»

В беседе с журналистом издания «Новороссийский рабочий» местные жители высказали мнение, что это был умышленный поджог.

«Не хочу кого-либо обвинять, но факт остается фактом: люди слышали ругань, есть даже очевидец, его уже опрашивали», говорит местная жительница Ирина Анатольевна. «Беда наших дворов — здесь постоянно распивают спиртные напитки. Для местных пьяниц это как кафе, есть где посидеть». 

Ранее на этой неделе в Усть-Лабинском районе сгорел пассажирский автобус.

А в Краснодаре с 29 июня действует противопожарный режим: гражданам запрещено ходить в лес и жечь костры.

Автомобили Новороссийск Пожары

Новости

Пассажирский автобус попал в аварию с тремя легковушками в Адыгее
В Мысхако нашли неразорвавшуюся 100-килограммовую авиабомбу
Геленджикские коммунальщики начали пылесосить пруды и фонтаны
В Новороссийске ночью сгорели пять припаркованных автомобилей
В Краснодаре откроется выставка «Что происходит с миром?»
Охранницам набережной Сириуса разрешили драться дубинками

Лента новостей

«Когда я писал заявление, я плакал»
30 июня, 09:00
«Когда я писал заявление, я плакал»
Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
30 июня, 16:50
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Отвечаем на самые частые вопросы

Реклама на сайте