В Новороссийске ночью сгорели пять припаркованных автомобилей

В ночь на 2 июля в дворе жилого дома рядом с мемориалом «Малая Земля» пожар уничтожил пять легковых автомобилей

Минувшей ночью в 3:30 оператору Единой дежурной диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о том, что во дворе дома №87 по новороссийскому проспекту Ленина горят припаркованные автомобили.

Согласно данным пресс-службы краевого ГУ МЧС, в 3:39 на место возгорания прибыли пожарные — восемь человек и две единицы техники. Спустя минуту им удалось остановить распространение огня на площади в 20 кв. м, а в 3:50 пожар был полностью потушен.

Человеческих жертв в результате инцидента нет. Однако серьезно пострадали пять автомобилей, припаркованных на ночь жильцами окрестных домов.