В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
30 июня в Усть-Лабинском районе полностью сгорел пассажирский автобус. Перед возгоранием в салоне было 5 пассажиров, никто из них не пострадал
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о том, что в хуторе горит автобус, поступило на пульт дежурного в 10:47. На тушение пожара приехала бригада из 6 человек. Уже через 10 минут огонь потушили. Автобус ПАЗ полностью сгорел. В МЧС рассказали, что перед возгоранием в салоне было 5 пассажиров, они успели покинуть загоревшийся автомобиль. Сейчас специалисты выясняют причину пожара.
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