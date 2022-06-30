В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Краснодарский край

Распечатать

  • Скриншот © https://vk.com/typical_krd
    Скриншот © https://vk.com/typical_krd

30 июня в Усть-Лабинском районе полностью сгорел пассажирский автобус. Перед возгоранием в салоне было 5 пассажиров, никто из них не пострадал

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о том, что в хуторе горит автобус, поступило на пульт дежурного в 10:47. На тушение пожара приехала бригада из 6 человек. Уже через 10 минут огонь потушили. Автобус ПАЗ полностью сгорел. В МЧС рассказали, что перед возгоранием в салоне было 5 пассажиров, они успели покинуть загоревшийся автомобиль. Сейчас специалисты выясняют причину пожара. 

Недавно Юга.ру рассказывали, что в Геленджике загорелось здание бизнес-центра City Plaza, людей пришлось эвакуировать с 9 этажа.

МЧС Общественный транспорт Пожары Происшествия

Новости

В Ростове «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's) откроют в июле. Что известно про Краснодар?
В Краснодаре в культурном пространстве «Колос» стартуют кинопоказы под открытым небом
Волонтеры приглашают краснодарцев поучаствовать в уборке улицы Батуринской
Дальний западный обход Краснодара планируют сдать раньше срока — летом 2023 года
В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 30 июня

Лента новостей

«Когда я писал заявление, я плакал»
Вчера, 09:00
«Когда я писал заявление, я плакал»
Почему машинисту РЖД, который выступал за мир и защищал права рабочих, пришлось уволиться
Лотосы на Кубани
29 июня, 08:29 Партнерский
Лотосы на Кубани
Рассказываем, где искать озера и пруды с краснокнижными растениями
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Вчера, 16:50
Все о самокатах Яндекс Go в Краснодаре
Отвечаем на самые частые вопросы

Реклама на сайте