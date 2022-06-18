В Краснодаре на улице Рылеева запретят парковаться напротив многоэтажек

С 1 сентября в Краснодаре запретят парковку автотранспорта на отрезке улицы Рылеева от Аэродромной до Севастопольской

Часть краснодарской улицы Рылеева с началом осени станет недоступной для парковки автотранспорта — об этом сегодня сообщила пресс-служба городской администрации. Запрет стоянки и остановки транспорта на участке между Севастопольской и Аэродромной вступит в силу с 1 сентября.

Как пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничительные меры применяются, чтобы оставленные автомобили не создавали помех для движения и перестали провоцировать ДТП.

Отметим, что отрезок, на котором введут ограничения, расположен вдоль многоэтажных жилых домов — на всем остальном своем протяжении улица Рылеева идет сквозь частный сектор.

Ранее на этой неделе мэрия объявила еще об одном запрете на парковки: с 1 июля стоянка и остановка транспорта будет запрещена на отдельных участках улиц Кирова, Строителей и Братьев Игнатовых.

А в конце мая администрация Анапы ввела отдельные тарифы на оплату парковки для местных жителей и гостей курорта.