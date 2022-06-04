На Кубани избили подростка из-за конфликта с одноклассницей

Все случилось в хуторе Коржевский Славянкого района 28 мая. По словам автора поста в телеграме, 14-летний подросток бросил в девочку горсть зеленой вишни. Ей это не понравилось и она рассказала об этом своим старшим знакомым. На следующий день, 29 мая, двое 16-летних подростков и 20-летний парень приехали в хутор для выяснения отношений с обидчиком их подруги.

О случившемся рассказали в соцсетях. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара. Новости» написали, что драка произошла из-за конфликта подростка с одноклассницей.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что в ходе конфликта 20-летний парень нанес подростку несколько ударов в область головы и лицы. Он бил его руками и битой. После этого молодой человек скрылся с места драки, а очевидцы вызвали скорую помощь. Подростка госпитализировали, он до сих пор находится в больнице.

В выписном эпикризе, фото которого распространили в телеграме, написано, что у мальчика закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и переломы костей черепа. Сообщается, что 31 мая его перевели из районной больницы Славянска в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.

В отношении 20-летнего парня возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Решается вопрос об избрании меры пресечения. Дело взял на контроль руководитель СК по краю Андрей Маслов.