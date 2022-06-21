В Геленджике загорелся бизнес-центр, эвакуировали 50 человек

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В здании бизнес-центра City Plaza произошел пожар, людей пришлось эвакуировать с 9 этажа

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, источник возгорания находился на 9 этаже, в итоге огонь перекинулся и на кровлю. Площадь пожара составила 60 кв. м. Всех людей, находящихся в здании на верхнем этаже, эвакуировали с помощью пожарной лестницы.

На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС, задействовали 4 спецмашины. Пострадавших в пожаре нет. Как сообщает «Коммерсантъ Кубань — Черноморье», коммерческое здание City Plaza на улице Горького в Геленджике имеет 10 этажей. На его территории расположены офисы, гостиница, бассейн, наземные и подземные парковки.

Ранее Юга.ру писали, что в центре Краснодара сгорел магазин «Красное и белое»

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