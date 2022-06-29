«Россети Кубань» направит 1,8 млрд рублей на развитие электросетей в Краснодаре и близлежащих районах

«Россети Кубань» в 2022 году направит около 1,8 млрд рублей на модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса в Краснодаре, пяти прилегающих районах Краснодарского края и Адыгее

Инвестиции компании позволят ввести в эксплуатацию около 270 МВА дополнительной мощности, а также более 80 км новых линий электропередачи (ЛЭП).

В полном объеме с опережением сроков компания выполнила: строительно-монтажные работы и ввела в эксплуатацию новые линии электропередачи распределительной сети в хуторе Октябрьском и станице Старокорсунской;

реконструкцию кабельно-воздушной ЛЭП 10 кВ в поселке Южный Динского района. Для увеличения ее пропускной способности специалисты смонтировали более трех километров высокотемпературного провода, который при длительном нагреве сохраняет прочность и позволяет в 1,5 раза увеличить объем передаваемой мощности. В стадии завершения — модернизация еще одной кабельно-воздушной ЛЭП 10 кВ в поселке Южном.

В рамках реализации годовой инвестиционной программы на подстанции 35 кВ «Хутор Ленина» проводят замену двух силовых трансформаторов с увеличением мощности почти вдвое — с 12,6 МВА до 20 МВА. Сейчас на энергообъекте осуществляют пуско-наладочные работы.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения жителей поселка Тхамаха, села Шабановского, а также дачных товариществ в Северском районе продолжается реконструкция воздушной ЛЭП 10 кВ. На линии электропередачи заменили 3,6 км неизолированного провода на самонесущий изолированный, расчистили 1,2 га охранной зоны ЛЭП, установили 35 новых опор.

Для развития энергосистемы Краснодара и прилежащих к городу районов компания реконструирует девять высоковольтных подстанций с суммарным увеличением мощности на 122,4 МВА. Модернизация коснется питающих центров 110 кВ «Пашковская», «Почтовая» и 35 кВ «Адыгейская», «Военгородок», «Динская», «НС-16», «Старомышастовская», «Шевченко», «Хутор Ленина». Это позволит не только повысить надежность энергоснабжения потребителей, но иподключить новые объекты.

На территории Тахтамукайского района Адыгеи идет реконструкция подстанции 35 кВ «Энем». В настоящее время «Россети Кубань» подготовили фундамент для установки основного силового оборудования, смонтировали временный трансформатор и комплектное распределительное устройство для обеспечения непрерывной работы питающего центра на период проведения модернизации.

В зону ответственности Краснодарского филиала «Россети Кубань» входят города Краснодар и Горячий Ключ, Динской и Северский районы Краснодарского края, а также город Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы Республики Адыгея. Общая численность населения в зоне обслуживания — более 1,5 млн человек.