На юге России обнаружили новую опасную лихорадку. Вот что о ней известно

В Сеченовском университете агентству РИА Новости рассказали, что на юге страны нашли новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки. Ранее о заражениях сообщали в Ростовской, Волгоградской областях и в Дагестане

В мае 2022 года СМИ в Ростовской области писали о первом смертельном случае от крымской геморрагической лихорадки. В Ростовской области зарегистрировали два случая заболевания. По информации управления Роспотребнадзора, заразились жители города Новошахтинска и Пролетарского района. Заболевший в Новошахтинске позже умер. В начале июня о шести случаях заражения рассказали в правительстве Дагестана. Один человек погиб. Все заражённые были сельскими жителями. В середине июня о первом случае заболевания лихорадкой сообщили СМИ Волгограда. Информацию подтвердили в местном Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора Краснодарского края, на Кубани заболевших конго-крымской лихорадкой не зарегистрировано.

По информации учёных Сеченовского университета, конго-крымский штамм распространён в странах Африки, Балкан, Ближнего Востока и Азии. Заразиться можно от клещей и домашнего скота. Также вирус передается от человека к человеку при тесном контакте через кровь и другие биологические жидкости. Первый признак заболевания — резкое повышение температуры тела.

«Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям «Европа-1» (596 образцов), «Африка-3» (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии «Европа-3» (шесть образцов)», — рассказали в пресс-службе университета.

Конго-крымская геморрагическая лихорадка — острое инфекционное, вирусное заболевание. Характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями в кожу и внутренние органы. Протекает тяжело, врачи фиксируют высокую летальность.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодарском крае начался сезон клещей. С начала года в больницы с укусом обратились почти 1,3 тыс. человек.