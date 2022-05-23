Автобусные чартеры и «ласточки»: маршруты в Анапу и Геленджик без аэропортов

До лета осталось всего пару недель, а южные аэропорты не собираются открываться. Рассказываем, как еще доехать до моря

Напомним, из-за «специальной военной операции» в Украине с 24 февраля в Краснодарском крае закрыты все аэропорты, кроме сочинского. Обычно Росавиация продлевает бесполетный режим раз в неделю. Когда его снимут — неизвестно. Скоро лето, значит пора думать, как добраться до моря. Рассказываем, какие есть варианты, кроме самолета.

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Анапа Из многих регионов России до Анапы легче добраться с пересадкой — прилететь в Сочи, и на «ласточке» в Анапу. Время в пути составит около 7,5 часов, а билет на нее обойдется в районе 1300-2000 рублей. Еще из аэропорта Сочи можно уехать в Анапу на автобусе, но тогда дорога займет примерно 10 часов, а билет будет стоить не меньше 1300 рублей. Кроме того, аэропорты работают еще в Минеральных Водах и Ставрополе, но добираться в Анапу оттуда будет дольше. Также до Анапы можно добраться на поезде. По данным сервиса Tutu.ru, из Москвы поезда ходят ежедневно, а стоимость билетов начинается от 3 тыс. рублей. Из Новосибирска ехать придется трое суток, а отдать за билет нужно будет не меньше 6,5 тыс. рублей. Поезд в Анапу есть даже из Красноярска. Едет он три дня, а самый дешевый билет стоит 7 тыс. рублей. Но есть еще один интересный вариант — автобусные чартеры. Их организовывает туроператор «Интурист». Программа будет работать с 1 июня и до конца августа. Возможно, ее продлят на сентябрь. Из Москвы автобус будет уезжать от станции метро «Лесопарковая» по средам и субботам и ехать до Анапы примерно 22 часа. Перевозчик заявил автобусы Setra и Man 2018-2019 года с туалетами, кулерами и wi-fi.

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Геленджик Так как в Геленджике нет железнодорожного вокзала, доехать туда сложнее. Добраться до города можно через Сочи — сначала на самолете, потом пересесть на электричку, а затем на автобус. Можно доехать до Геленджика сразу на автобусе. Например, чартером из Москвы, по аналогии с Анапой, или найти рейс самостоятельно. Также есть вариант доехать на поезде до Краснодара, а там пересесть на автобус. Поезда из Москвы и Санкт-Петербурга ходят в Краснодар ежедневно. Стоимость билетов начинается 3,5 тыс. рублей. Из Ростова или Ставрополя до Геленджика можно доехать на автобусе от 1700 рублей. Также не стоит забывать о сервисах каршеринга и поиска попутчиков.

Сочи Это единственный город в Краснодарском крае, где работает аэропорт. Но нужно учесть, что самолеты облетают закрытую зону и время в пути увеличивается. Стоимость полета из Москвы составит около 6 тыс. рублей, а из Санкт -Петербурга не дешевле 7 тыс. рублей. Если вы не хотите лететь, то в городе есть железнодорожный вокзал. Добраться из столицы на курорт можно примерно за сутки, а стоимость билетов начинается от 3,5 тыс. рублей. Еще в Сириус из Москвы едут автобусные чартеры с остановками в Лазаревском, Лоо, Адлере и Сочи. Время в пути составит около 25 часов. Рейсы организовывает та же компания, что возит туристов в Анапу и Геленджик.