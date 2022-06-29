НЭСК повысил надёжность энергообъектов в курортных городах Кубани

Партнерский Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Специалисты АО «НЭСК-электросети» провели в Анапе, Геленджике и Новороссийске плановый ремонт, а также реконструкцию и строительство новых энергообъектов

В 2022 году Черноморское побережье ожидает небывалый наплыв туристов в летний курортный сезон, поэтому специалисты АО «НЭСК-электросети» уделяют повышенное внимание надёжности электросетевого оборудования в приморских городах.

В Анапе за период 2021-2022 годов:

  • построили и реконструировали более 30 км линий электропередачи мощностью 6, 10, 0,4 кВ;
  • возвели 16 трансформаторных подстанций мощностью 4,6 МВА, а реконструировали — 11 подстанций мощностью 5,4 МВА;
  • отремонтировали 7,25 км воздушных линий электропередачи и электрооборудование в 12 трансформаторных подстанциях.

Новые объекты повысят надёжность электроснабжения санаторно-курортной и жилой зоны, а также центральной части города Анапы в период летней возросшей нагрузки на электросетевой комплекс города.

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО «НЭСК-электросети»
    © Фото предоставлено пресс-службой АО «НЭСК-электросети»

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В Геленджике за аналогичный период:

  • построили и реконструировали более 51 км линий электропередачи мощностью 6, 10, 0,4 кВ;
  • возвели 19 трансформаторных подстанций мощностью 8 МВА, реконструировали — 12 подстанций мощностью 7,3 МВА;
  • отремонтировали 6,4 км воздушных линий электропередачи и электрооборудование в 14 трансформаторных подстанциях.

Выполненные работы позволят перераспределить нагрузку в электрических сетях и обеспечат надёжное электроснабжение потребителей и гостей города.

  • © Фото предоставлено пресс-службой АО «НЭСК-электросети»
    © Фото предоставлено пресс-службой АО «НЭСК-электросети»

В Новороссийске:

  • построили и реконструировали более 73 км линий электропередачи мощностью 6, 10, 0,4 кВ;
  • возвели 28 трансформаторных подстанций мощностью 16 МВА и реконструировали 18 подстанций мощностью 10 МВА;
  • отремонтировали 1,4 км воздушных линий электропередачи и электрооборудование в 23 трансформаторных подстанциях.

Несмотря на большой объём мероприятий АО «НЭСК-электросети» в рамках производственной и инвестиционной программ, существует проблема дефицита мощности на питающих центрах мощностью 110, 220 кВ вышестоящих электросетевых компаний. Это значительно снижает надёжность электроснабжения подключенных к сетям потребителей, а также сдерживает перспективное развитие городов Черноморского побережья.

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Поселок Борисовка — один из самых динамично развивающихся районов Новороссийска, откуда поступают многочисленные заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям. Однако ближайшие к посёлку питающие центры вышестоящих электросетевых компаний не имеют свободной мощности. Подобная ситуация складывается и в других районах Новороссийска.

В АО «НЭСК-электросети» на постоянной основе осуществляют мероприятия по повышению надёжности распределительных электрических сетей курортных городов Краснодарского края. Но для полного решения проблемы необходима совместная работа краевых властей и участие федеральных сетевых компаний.

ЖКХ Энергетика

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