Компания Сергея Галицкого займется IT-разработками

Компания Сергея Галицкого учредила новое ООО, которое займется разработкой компьютерного и программного обеспечения

«Коммерсант — Кубань-Черноморье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» написал, что ООО «Новые технологии» (принадлежит Сергею Галицкому) учредило компанию «Информационные технологии». Ее зарегистрировали в Краснодаре 12 мая с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Возглавил компанию Владислав Волчок. Новое ООО (тоже принадлежит Сергею Галицкому) будет заниматься разработкой ПО для компьютеров.

«Новые технологии» зарегистрировали в 2009 году в Краснодаре с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — это производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Выручка компании по итогам 2021 года превысила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 9,8 млн рублей.