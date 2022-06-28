Компания Сергея Галицкого займется IT-разработками

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Компания Сергея Галицкого учредила новое ООО, которое займется разработкой компьютерного и программного обеспечения

«Коммерсант — Кубань-Черноморье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» написал, что ООО «Новые технологии» (принадлежит Сергею Галицкому) учредило компанию «Информационные технологии». Ее зарегистрировали в Краснодаре 12 мая с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Возглавил компанию Владислав Волчок. Новое ООО (тоже принадлежит Сергею Галицкому) будет заниматься разработкой ПО для компьютеров.

«Новые технологии» зарегистрировали в 2009 году в Краснодаре с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — это производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Выручка компании по итогам 2021 года превысила 5,8 млрд рублей, чистая прибыль — 9,8 млн рублей.

Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий вышел из состава основанной им финансовой компании «СН Капитал».

Бизнес-сообщество Компьютеры Краснодар Сергей Галицкий

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