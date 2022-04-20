Сергей Галицкий вышел из состава основанной им финансовой компании «СН Капитал»

По данным на 18 апреля, Сергей Галицкий окончательно вышел из состава совладельцев «СН Капитал»

Как пишет «Интерфакс», ООО «СН Капитал» было учреждено Сергеем Галицким в 2018 году. Изначально он был единственным владельцем компании.

В марте 2022 года Галицкий сократил свою долю в основном капитале компании со 100% до 39%. Тогда в списке владельцев появились Владимир Хашиг (бывший гендиректор ООО «ТД-Холдинг», структура «Магнита») с долей 21% уставного капитала, а также Артем Бубнов (21%) и Дмитрий Чижевский (19%).