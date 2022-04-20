Сергей Галицкий вышел из состава основанной им финансовой компании «СН Капитал»
По данным на 18 апреля, Сергей Галицкий окончательно вышел из состава совладельцев «СН Капитал»
Как пишет «Интерфакс», ООО «СН Капитал» было учреждено Сергеем Галицким в 2018 году. Изначально он был единственным владельцем компании.
В марте 2022 года Галицкий сократил свою долю в основном капитале компании со 100% до 39%. Тогда в списке владельцев появились Владимир Хашиг (бывший гендиректор ООО «ТД-Холдинг», структура «Магнита») с долей 21% уставного капитала, а также Артем Бубнов (21%) и Дмитрий Чижевский (19%).
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По данным на 18 марта, Максим Вараксин и Арам Фундукян стали владеть по 19,5% «СН Капитала». Доли остальных совладельцев не изменились. Сергей Галицкий выбыл из состава совладельцев.
Бубнов, Вараксин и Фундукян являются совладельцами краснодарской компании «Инвестстрой» (ее Галицкий основал в 2009 году). Доля Галицкого в ней, по данным ЕГРЮЛ на 20 апреля 2022 года, составляет 39%. «Инвестстрой» выступал инвестором и заказчиком строительства стадиона «Краснодар» и парка вокруг него.
Основным видом деятельности ООО «СН Капитал» значится предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Галицкий также является совладельцем нескольких производственных компаний в Краснодаре, включая ООО «Пластиктрейд» и «Новые технологии».
Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий занял 28-ю строчку среди богатейших россиян по версии Forbes. В 2022 году он располагает капиталом в 3,3 млрд долларов (по данным на 7 апреля 2022 года). Среди самых богатых людей планеты он находится на 970 месте.