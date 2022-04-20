Сергей Галицкий вышел из состава основанной им финансовой компании «СН Капитал»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По данным на 18 апреля, Сергей Галицкий окончательно вышел из состава совладельцев «СН Капитал»

Как пишет «Интерфакс», ООО «СН Капитал» было учреждено Сергеем Галицким в 2018 году. Изначально он был единственным владельцем компании.

В марте 2022 года Галицкий сократил свою долю в основном капитале компании со 100% до 39%. Тогда в списке владельцев появились Владимир Хашиг (бывший гендиректор ООО «ТД-Холдинг», структура «Магнита») с долей 21% уставного капитала, а также Артем Бубнов (21%) и Дмитрий Чижевский (19%).

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По данным на 18 марта, Максим Вараксин и Арам Фундукян стали владеть по 19,5% «СН Капитала». Доли остальных совладельцев не изменились. Сергей Галицкий выбыл из состава совладельцев.

Бубнов, Вараксин и Фундукян являются совладельцами краснодарской компании «Инвестстрой» (ее Галицкий основал в 2009 году). Доля Галицкого в ней, по данным ЕГРЮЛ на 20 апреля 2022 года, составляет 39%. «Инвестстрой» выступал инвестором и заказчиком строительства стадиона «Краснодар» и парка вокруг него.

Основным видом деятельности ООО «СН Капитал» значится предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению. Галицкий также является совладельцем нескольких производственных компаний в Краснодаре, включая ООО «Пластиктрейд» и «Новые технологии».

Ранее Юга.ру писали, что Сергей Галицкий занял 28-ю строчку среди богатейших россиян по версии Forbes. В 2022 году он располагает капиталом в 3,3 млрд долларов (по данным на 7 апреля 2022 года). Среди самых богатых людей планеты он находится на 970 месте.

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