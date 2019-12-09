В Краснодаре в здании бывшего «Интуриста» открылся отель Crowne Plaza

В пресс-конференции, посвященной открытию отеля, приняла участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. Она отметила, что Краснодар достаточно быстро наращивает туристический потенциал. В частности, за четыре года поток туристов в город увеличился на 20%, а количество туристов достигло в 2018 году 1,2 млн человек.

После ребрендинга в отеле провели модернизацию инженерных и охранных систем. Кроме того, там ввели новые стандарты работы и обслуживания гостей, соответствующие международному уровню сети Crowne Plaza.

Генеральный менеджер Crowne Plaza Krasnodar-Centre Оксана Раевская отметила, что отель оснащен всеми условиями для проведения деловых мероприятий и размещения участников бизнес-встреч. Например, организаторы мероприятий могут воспользоваться одним из 13 конференц-залов вместимостью от 8 до 450 человек. Формат при этом может быть разным: мастер-классы, закрытые бизнес-встречи, тренинги, свадьбы, презентации, форумы и семинары.

В отеле действует программа лояльности IHG Business Rewards, участники которой смогут получать баллы за проживание и организацию мероприятий в любом из более чем 5 тыс. 795 отелей сети, а затем обменивать их на бонусные ночи, персональные эксклюзивные предложения и мили авиакомпаний-партнеров.

По словам Раевской, каждое мероприятие в отеле сопровождает персональный директор, который будет брать на себя решение организационных вопросов. Кроме того, в Crowne Plaza Krasnodar-Centre действует система оперативного ответа по наличию свободных дат и возможности бронирования залов, а также широкий выбор меню для кофе-брейков и банкетов, рассказали в пресс-службе отеля.

Напомним, в ноябре жители Краснодара заметили, что на фасаде здания на улице Красной больше нет вывески «Интурист». Портал Юга.ру выяснял, что произошло с отелем.