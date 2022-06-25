На Кубани земельные участки под импортозамещение можно будет взять в аренду без торгов

Кубанские депутаты приняли поправки в краевой Закон «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае». Он упрощает процедуру аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Принятые поправки означают, что в 2022 году российские граждане или юрлица смогут взять в аренду без торгов земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, для производства импортозамещающей продукции.

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Предполагается, что изменения позволят сохранить рабочие места, обеспечить бесперебойную работу поставщиков товаров и услуг и обеспечить развитие различных отраслей экономики.

По мнению председателя ЗСК Юрия Бурлачко, мера простимулирует развитие субъектов экономики, работающих в направлении импортозамещения. Он напомнил, что в крае по инициативе главы региона ограничили жилищное строительство в 500-метровой прибрежной зоне и высоту застроек, а также приняли законы о сохранении виноградопригодных земель и запрете строить на них.

«Уже сейчас мы видим результаты этой работы. Инвесторы стали активно вкладываться в возведение санаторно-курортных объектов, номерного фонда на побережье. Пример тому соглашения, заключенные на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Мы сохраняем виноградопригодные земли, растет количество виноградников. И в этом вопросе депутатский корпус занимает самую принципиальную позицию: сельхозземли — для производства сельхозпродукции», — подчеркнул Юрий Бурлачко.